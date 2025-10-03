Corte de tráfico en la calle Cabezas de Jerez

El servicio de Movilidad del Ayuntamiento de Jerez comunica que, desde el próximo lunes 6 de octubre y hasta el viernes 10 de octubre, se cortará el tráfico, durante las 24 horas del día, en la calle Cabezas, en el centro histórico de la ciudad.

El motivo de la suspensión al tráfico se debe a las obras de pavimentación que se están ejecutando, en el marco del Proyecto Municipal de Reordenación y Urbanización de la plaza del Mercado.

La calle Cabezas volverá a abrirse al tráfico el próximo viernes día 10 de octubre, a partir 15 horas.

La Policía Local instruye 10 atestados por delitos contra la Seguridad Vial

Por otro lado, recordar que la Policía Local instruyó en los últimos días 10 atestados por la comisión de presuntos delitos contra la Seguridad Vial. El primero de ellos fue por un conductor que carecía del oportuno permiso de conducción, en un control realizado en el Distrito Sur.

En los demás casos, se instruyeron los casos por la implicación de vehículos en distintos accidentes de tráfico sin mayores consecuencias personales, pero en los que sus conductores arrojaron resultado positivo en los pertinentes controles de alcoholemia.

Destaca que en uno de los accidentes el vehículo se salió de la vía e impactó contra mobiliario urbano y, en los demás, el impacto fue con otros vehículos. Por consiguiente, se instruyeron los oportunos atestados para dar cuenta a la Autoridad Judicial de los hechos.

Igualmente, en la pasada madrugada, en una avenida de acceso a la zona centro, se instruyó otro atestado por delito contra la Seguridad Vial al ser detectado un conductor que transitaba de manera anómala y que se comprobó que no tenía la vigencia del Permiso de Conducir al haber perdido todos los puntos por infracciones precedentes.

Del mismo modo, en un control de barriadas realizado en Icovesa y Las Torres, la Policía Local instruyó 8 denuncias por infracciones contra la normativa de tráfico y elevó otro atestado por presunta infracción a la normativa de Seguridad Vial al dar el alto policial al conductor de una motocicleta que circulaba sin permiso de conducir por no haberlo obtenido nunca.

En cuanto al operativo especial dispuesto por Policía Nacional en la Zona Sur y que ha contado con la presencia activa de la Policía Local, en atención igualmente a las demandas de Seguridad planteadas en el seno de la Mesa Técnica de Distritos, los agentes de la Policía Local tramitaron 23 denuncias por infracciones a la normativa de tráfico, inmovilizándose 2 vehículos por carecer de Seguro Obligatorio de Responsabilidad Civil.

Igualmente, fueron denunciadas 2 personas por tenencia de armas blancas, infracción a la Ley de Seguridad Ciudadana, y se instruyó un atestado por presunto delito contra la Seguridad Vial al conductor de un turismo que carecía del oportuno Permiso de Conducción.