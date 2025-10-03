El Ayuntamiento de Jerez asegura que las medidas en las Zonas Acústicamente Saturadas están activadas y los vecinos lo niegan

El Ayuntamiento de Jerez ha respondido a los vecinos afectados por la movida en calles del centro como Remedios, Santa Ana y Algarve, consideradas Zonas Acústicamente Saturadas (ZAS), que días atrás denunciaban la paralización del procedimiento administrativo de dicha declaración y la "falta de intención" por parte del gobierno municipal de actuar en estas vías. Los residentes se quejaban también de que habían solicitado el expediente ZAS por el portal de transparencia del Ayuntamiento de Jerez y que aún no habían recibido la información.

Pues bien, desde el consistorio jerezano subrayan que cuando el expediente se concluya "aportaremos toda la información al respecto". Pero, mientras esto ocurre, aseguran que "las medidas en la zona ya están activadas. De hecho, actualmente no se pueden abrir negocios que generen ruido en la zona, es decir, las licencias están limitadas. Además, los horarios se tratan de controlar por la Policía Local. Por tanto, a expensas de ponerlo definitivamente en marcha, sí estamos actuando".

Los vecinos aseguran que no han sido informados de nada al respecto y que, además "las medidas que dice el Ayuntamiento no se están tomando: una de ellas es que los bares a partir de las 23 horas deben meter sus clientes dentro, y no se hace; y otra es que deben cerrar una hora antes de la hora estipulada en la ordenanza y no se hace". Añaden que "sí se han abierto más locales y no se están reforzando los planes de inspección, ya que nos consta que hay terrazas sin licencia. No se ha hecho ninguna campaña de comunicación y no hay incremento policial".

Asimismo, critican que el Ayuntamiento "nunca admitirá que no está aplicando unas medidas que está obligado a aplicar y eso tiene un nombre. Máxime, si vuelve a favorecer con esa inoperancia a su grupo de presión favorito, el lobby hostelero. ¿Por qué no han contestado después de 2 años a las alegaciones propuestas? ¿Por qué no contestan a los vecinos de Calle Remedios y Algarve y les trasladan el expediente que llevan meses solicitando? Están incumplimiento la Ley de Transparencia".

Hay que recordar que Remedios, Santa Ana y Algarve se sumaban así hace un año a una relación de calles que ya estaban determinadas como ZAS en el centro histórico de la ciudad: San Pablo y Caballeros, plaza Vargas y plaza del Clavo.

Ya el pasado mes de abril, los vecinos se quejaban de que no había novedades al respecto, "todo sigue igual y nosotros sin poder descansar. No sabemos aún qué está pasando con esta situación, que parece paralizada, el Ayuntamiento no termina de ejecutar esta declaración de zona ZAS y nosotros estamos desesperados. Las Navidades están ahí y seguiremos igual. Sin respuesta".

"La declaración de ZAS -añaden- y la reciente actualización de la Ordenanza contra la Contaminación Acústica introducían nuevos criterios que iban a garantizar una mayor protección en edificios residenciales y una mayor protección a nuestros vecinos. Desde la Asociación de Vecinos Centro Histórico y la Asociación de Vecinos de calles Remedios y Algarve denunciamos, de nuevo, públicamente la situación de desamparo y desprotección que tienen los vecinos de la zona".