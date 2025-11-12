El precio de la vivienda de Jerez se acerca al de los años de la burbuja inmobiliaria

El precio medio de la vivienda en Jerez ha experimentado en los últimos 12 meses uno de sus mayores crecimientos en prácticamente dos décadas. A tenor de las distintas fuentes que recopilan datos a nivel local sobre el valor del metro cuadrado, en el último año el importe medio ha aumentado en torno a un 18%, una importante subida que no ha contraído la compraventa de viviendas, que continúa en sus mayores cifras desde que el sector inmobiliario se recuperó tras la grave crisis del ladrillo de finales de la primera década de este siglo.

Según el Ministerio de Transportes, el precio medio tasado del metro cuadrado de vivienda de hasta cinco años de antigüedad se situó al final de la primera mitad de este año en los 1.976,10 euros, un 25,2% más que hace un año. Mientras, el de inmuebles con mayor antigüedad fue de 1.509,10 euros, un 16,6% más que hace un año.

Un porcentaje de incremento similar recoge el Consejo General del Notariado en sus informes trimestrales sobre la compraventa de viviendas en las principales ciudades del país. Así, en el segundo trimestre del año el precio promedio del metro cuadrado en la ciudad se situó en los 1.421,27 euros, un 18,8% más que al cierre del mes de junio del año anterior. A tenor de esta estadística, desde el final del primer semestre del año 2008 no se había alcanzado un valor tan alto en Jerez —entonces se situó en los 1.466,26 euros—, momento en el que se produjo el estallido de la crisis inmobiliaria.

Esta tendencia también es recogida por el portal inmobiliario Idealista con su informe mensual sobre la compraventa de viviendas. El pasado mes de junio, el metro cuadrado residencial en Jerez se situó en los 1.647 euros, un 15,4% más que 12 meses antes. No obstante, esta firma ha detectado que el precio ha continuado creciendo en los meses sucesivos situándose ya en el mes de octubre en los 1.728 euros/metro cuadrado. Según este informe, este sería el valor más alto de la serie histórica en Jerez —tiene publicados datos de Jerez desde diciembre de 2007.

Más compraventas

A pesar de este sustancial incremento del precio de la vivienda, el número de compraventas no para de crecer. De hecho, con datos acumulados hasta mediados de año, 2025 puede acabar siendo el mejor desde que el sector inmobiliario logró salir de la grave crisis provocada por la crisis del ladrillo.

Así, según el Ministerio de Transportes, en Jerez se contabilizaron 1.723 transacciones inmobiliarias en la primera mitad del año, un 25% más respecto a 2024. En estos seis meses creció de manera sustancial la compraventa de viviendas de obra nueva, que triplicaron su número respecto a las contabilizadas un año antes y logrando el registro más elevado desde hace 15 años en un semestre. No obstante, el mercado inmobiliario sigue estando copado por la segunda vivienda, que también creció en la comparativa interanual —1.386 frente a 1.254—.

Mientras tanto, el Consejo General del Notariado también muestra un crecimiento de la compraventa de viviendas en la ciudad, aunque de manera menos acusada que lo hace el Ministerio de Transportes. Así, sitúa el acumulado en los seis primeros meses del año en 1.399 viviendas vendidas, algo más de una veintena respecto a las contabilizadas en 2024.