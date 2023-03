Los cortes y cambios de dirección de calles por la Semana Santa entran en vigor sin previo aviso

Un motorista de la Policía Local da el alto a una conductora que circula por calle Larga en dirección a la Rotonda de los Casinos, cortada al tráfico desde este lunes por la instalación de los palcos para la Semana Santa.

La mujer alega un despiste por el que no se ha percatado de la señal que prohíbe la circulación de vehículos por la céntrica vía, lo que no la salva de la reprimenda del agente, que no obstante decide no sancionar la infracción.

Los primeros cambios de dirección y cortes de calles del centro por el dispositivo de circulación de la Semana Santa han entrado este lunes en vigor sin previo aviso para sorpresa de muchos conductores.

Al margen de la calle Larga, la calle Honda desde el cruce con Cerrón también permanecerá cerrada al tráfico rodado hasta el desmontaje de los palcos tras la Semana Santa. Previsiblemente, en los próximos días entrarán en vigor más cortes de calles.

Del mismo modo, se ha invertido la dirección de circulación de las calle San Juan de Dios -ahora discurre de El Mamelón hacia Porvera- y el lateral de la alameda Cristina en el que se ubica el Hotel Jerez Centro -lado opuesto al convento de Santo Domingo, en el que sólo se permite en dirección de salida desde Porvera-.

Sobre el 'Dispositivo de Movilidad', la página web del Ayuntamiento de Jerez reproduce el siguiente mensaje: "En los próximos días se dará a conocer el dispositivo de tráfico de cara a la Semana Santa 2023".

En la web del servicio del autobús urbano tampoco hay información disponible sobre los cambios, mientras que en el apartado de Semana Santa del portal del Ayuntamiento de Jerez únicamente se indica bajo el epígrafe 'Servicios especiales y regulares del autobús urbano' que "en cuanto se conozca el dispositivo especial de para la Semana Santa 2023 será publicado en ésta página".