La A-381 y la N-340, entre las 31 carreteras de la provincia de Cádiz que siguen con incidencias

Estas vías están, principalmente, afectadas por inundación, desprendimientos o balsas de agua.

La Junta de Andalucía recomienda evitar desplazamientos en dichas zonas y, en caso necesario, planificar las rutas.

Guadalcacín se apresta a soltar agua por segunda vez en su historia

Imagen del corte total de la A-381 en el punto kilométrico 74 por desprendimientos en el tunel de Valdeinfierno
La subdelegación del Gobierno de la Provincia de Cádiz informa que debido a las lluvias y desprendimientos registrados en las últimas horas, se mantienen cortes y restricciones de tráfico en distintos puntos de la provincia. Actualiación del estado de las mismas a las 09:00 horas de la mañana de este jueves 12 de febrero:

Carreteras bajo la comandancia de Cádiz

🔹N-340 (Cádiz–Vejer)

Km 36 (Vejer / Barbate)

➡️ Cortada por desprendimiento.

Alternativa: A-48, A-2233 y A-314.

🔹 A-381 (Jerez–Los Barrios)

➡️ Cortado ramal de salida en km 1 sentido Jerez.

🔹 A-372 (Arcos–Ronda)

Km 29 al 46 (El Bosque / Grazalema / Ubrique)

➡️ Cortada por desprendimientos y socavones.

🔁 Entre km 29 y 35 (El Bosque–Benamahoma) apertura puntual.

🔹 A-373 (Villamartín–A-384–Algatocín)

Pk 9,00 al 11,700

➡️ Hundimiento de calzada.

🔹 A-374 (Algodonales–Ronda)

Km 8

➡️ Carretera hundida.

🔹 A-2075 (A-491–Rota)

Km 0 al 2,350

➡️ Corte total por hundimiento.

🔹 A-2302 (Grazalema–Ubrique)

Km 0 al 8

➡️ Cortada por deslizamiento.

🔹 A-7276 (Cuevas del Becerro–Alcalá del Valle)

Pk 11,100 al 15,360

➡️ Cortada por deslizamiento de talud.

🔹 A-8126 (Morón–Algodonales)

Km 30 al 33,200

➡️ Carretera hundida. Desvío por La Muela.

🔹 CA-3102 (Bodegón Blanca Paloma)

➡️ Cortada por inundación.

🔹 CA-3109 (El Portal – A-381)

Km 0,3 al 2

➡️ Cortada por daños en la cimentación.

🔹 CA-3110 (Carretera de La Ina)

Km 0 al 8

➡️ Cortada por inundación.

🔹 CA-3113 (Puerto Real–Jerez)

Km 13 al 18

➡️ Cortada por inundación.

🔹 CA-4107 (Torrecera–Paterna)

Km 0 al 7,500

➡️ Cortada por inundación.

🔹 CA-5101 (Arcos–CA-4101)

Km 2 al 12

➡️ Cortada por inundación.

🔹 CA-5200 (Carretera Pajarete)

➡️ Cortes en km 3,6 y km 13,1 por inundación.

🔹 CA-6105 (Carretera del Regadío)

Km 0 al 15

➡️ Cortada por inundación.

🔹 CA-8100 (A-384–Puerto Serrano)

Km 0 al 2,900

➡️ Cortada por hundimiento.

🔹 CA-8104 y CA-8105 (Ubrique–Embalse de los Hurones)

➡️ Corte total por socavones de grandes dimensiones.

🔹 CA-9101 (A-384–Coripe)

➡️ Cortada por desprendimiento.

🔹 CA-9102 (A-384–Olvera)

Km 0 al 8

➡️ Cortada por hundimiento.

🔹 CA-9104 (Grazalema–Zahara de la Sierra)

Km 2 y 12,900

➡️ Cortada por desprendimiento.

✅ Abierta la travesía de Zahara.

🔹 CA-9107 (A-384–Alcalá del Valle)

Km 0 al 2

➡️ Cortada por grieta en calzada.

🔹 CA-9108 (Torrealhaquime–A-384)

Km 0 al 2

➡️ Cortada.

🔹 CA-9109 (A-374–Olvera)

Km 5 al 14,9

➡️ Cortada por desprendimientos.

🔹 CA-9113 (El Gastor–Setenil)

Km 0 al 14

➡️ Hundimiento de vía.

🔹 CA-9118 (Setenil)

Km 0 al 1,300

➡️ Cortada por desprendimiento.

🔹 CA-9120 (Setenil–Torrealhaquime)

Km 8

➡️ Cortada por inundación.

Carreteras bajo la comandancia de Algeciras:

🔹 A-381 (Jerez–Los Barrios)

T.M. Alcalá de los Gazules / P.J. Algeciras

➡️ Corte total sentido Jerez en km 77,700 por desprendimientos en el túnel (km 74,700).

🔁 Itinerario alternativo por vía de servicio, reincorporación en km 73,300.

🔹 A-405-R2 (Estación de San Roque/A-405)

➡️ Cortada del km 0 al 0,400 en sentido decreciente por inundación.

✅ Abierta en sentido ascendente.

🔹 CA-8201 (A-405 – Puerto Galis)

Km 2 al 29 (Jimena / San Roque)

➡️ Cortada por desprendimiento.

