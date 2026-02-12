La A-381 y la N-340, entre las 31 carreteras de la provincia de Cádiz que siguen con incidencias
Estas vías están, principalmente, afectadas por inundación, desprendimientos o balsas de agua.
La Junta de Andalucía recomienda evitar desplazamientos en dichas zonas y, en caso necesario, planificar las rutas.
La subdelegación del Gobierno de la Provincia de Cádiz informa que debido a las lluvias y desprendimientos registrados en las últimas horas, se mantienen cortes y restricciones de tráfico en distintos puntos de la provincia. Actualiación del estado de las mismas a las 09:00 horas de la mañana de este jueves 12 de febrero:
Carreteras bajo la comandancia de Cádiz
🔹N-340 (Cádiz–Vejer)
Km 36 (Vejer / Barbate)
➡️ Cortada por desprendimiento.
Alternativa: A-48, A-2233 y A-314.
🔹 A-381 (Jerez–Los Barrios)
➡️ Cortado ramal de salida en km 1 sentido Jerez.
🔹 A-372 (Arcos–Ronda)
Km 29 al 46 (El Bosque / Grazalema / Ubrique)
➡️ Cortada por desprendimientos y socavones.
🔁 Entre km 29 y 35 (El Bosque–Benamahoma) apertura puntual.
🔹 A-373 (Villamartín–A-384–Algatocín)
Pk 9,00 al 11,700
➡️ Hundimiento de calzada.
🔹 A-374 (Algodonales–Ronda)
Km 8
➡️ Carretera hundida.
🔹 A-2075 (A-491–Rota)
Km 0 al 2,350
➡️ Corte total por hundimiento.
🔹 A-2302 (Grazalema–Ubrique)
Km 0 al 8
➡️ Cortada por deslizamiento.
🔹 A-7276 (Cuevas del Becerro–Alcalá del Valle)
Pk 11,100 al 15,360
➡️ Cortada por deslizamiento de talud.
🔹 A-8126 (Morón–Algodonales)
Km 30 al 33,200
➡️ Carretera hundida. Desvío por La Muela.
🔹 CA-3102 (Bodegón Blanca Paloma)
➡️ Cortada por inundación.
🔹 CA-3109 (El Portal – A-381)
Km 0,3 al 2
➡️ Cortada por daños en la cimentación.
🔹 CA-3110 (Carretera de La Ina)
Km 0 al 8
➡️ Cortada por inundación.
🔹 CA-3113 (Puerto Real–Jerez)
Km 13 al 18
➡️ Cortada por inundación.
🔹 CA-4107 (Torrecera–Paterna)
Km 0 al 7,500
➡️ Cortada por inundación.
🔹 CA-5101 (Arcos–CA-4101)
Km 2 al 12
➡️ Cortada por inundación.
🔹 CA-5200 (Carretera Pajarete)
➡️ Cortes en km 3,6 y km 13,1 por inundación.
🔹 CA-6105 (Carretera del Regadío)
Km 0 al 15
➡️ Cortada por inundación.
🔹 CA-8100 (A-384–Puerto Serrano)
Km 0 al 2,900
➡️ Cortada por hundimiento.
🔹 CA-8104 y CA-8105 (Ubrique–Embalse de los Hurones)
➡️ Corte total por socavones de grandes dimensiones.
🔹 CA-9101 (A-384–Coripe)
➡️ Cortada por desprendimiento.
🔹 CA-9102 (A-384–Olvera)
Km 0 al 8
➡️ Cortada por hundimiento.
🔹 CA-9104 (Grazalema–Zahara de la Sierra)
Km 2 y 12,900
➡️ Cortada por desprendimiento.
✅ Abierta la travesía de Zahara.
🔹 CA-9107 (A-384–Alcalá del Valle)
Km 0 al 2
➡️ Cortada por grieta en calzada.
🔹 CA-9108 (Torrealhaquime–A-384)
Km 0 al 2
➡️ Cortada.
🔹 CA-9109 (A-374–Olvera)
Km 5 al 14,9
➡️ Cortada por desprendimientos.
🔹 CA-9113 (El Gastor–Setenil)
Km 0 al 14
➡️ Hundimiento de vía.
🔹 CA-9118 (Setenil)
Km 0 al 1,300
➡️ Cortada por desprendimiento.
🔹 CA-9120 (Setenil–Torrealhaquime)
Km 8
➡️ Cortada por inundación.
Carreteras bajo la comandancia de Algeciras:
🔹 A-381 (Jerez–Los Barrios)
T.M. Alcalá de los Gazules / P.J. Algeciras
➡️ Corte total sentido Jerez en km 77,700 por desprendimientos en el túnel (km 74,700).
🔁 Itinerario alternativo por vía de servicio, reincorporación en km 73,300.
🔹 A-405-R2 (Estación de San Roque/A-405)
➡️ Cortada del km 0 al 0,400 en sentido decreciente por inundación.
✅ Abierta en sentido ascendente.
🔹 CA-8201 (A-405 – Puerto Galis)
Km 2 al 29 (Jimena / San Roque)
➡️ Cortada por desprendimiento.
