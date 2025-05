Cortes de luz en la zona rural de Jerez: "Estamos ante un estado de indefensión brutal, somos clientes de segunda"

"Llegaremos hasta donde haya que llegar". Representantes de las siete ELA (entidades locales autónomas) de Jerez, es decir, Estella del Marqués, El Torno, Guadalcacín, La Barca, Nueva Jarilla, San Isidro del Guadalete y Torrecera, y la pedanía de Cuartillos han iniciado una recogida de firmas ante los continuos cortes de luz que sufren "desde siempre". "Nos unimos todos los pueblos de la zona rural de Jerez para reivindicar así, una vez más de muchas, un suministro de calidad, sin cortes, y que nuestra distribuidora (E-distribución) se haga cargo de todos los daños causados tanto a los vecinos como a las empresas de la zona", apuntan en dicho escrito.

"La unión hace la fuerza y a ver si de alguna manera Endesa, la distribuidora y la Administración nos escuchan ante tanta incidencia con la luz. Todos hemos hecho peticiones de diferentes formas y durante un tiempo mermaron un poco estos cortes, pero han vuelto los microcortes y los de larga duración", apunta el coordinador de Cuartillos, José Barriga Benítez, que señala como causa el mal estado de las infraestructuras. Una situación que en Cuartillos, además, si no hay luz no hay agua, "ya que la potabilizadora depende de la electricidad, que de hecho, el tanque de agua es bastante pequeño para lo que necesitamos, y también estamos esperando una mejora al respecto".

Desde las ELA y dicha pedanía apuntan que si esta recogida de firmas no surte efecto y no se soluciona el problema, el siguiente paso será una reunión con la Delegación Territorial de Industria y "manifestaciones, movilizaciones y lo que haga falta". Barriga reconoce que el gran apagón del pasado lunes "no nos cogió por sorpresa".

Por su parte, el alcalde de Estella del Marqués, Ricardo Sánchez, asegura que "no hay día que nos libremos de los microcortes. Las infraestructuras son muy antiguas, muy desfasadas y no han ido evolucionando acorde al crecimiento de Estella. Las necesidades y el consumo se ha elevado y no se ha hecho nada al respecto". Sánchez no entiende que se estén "pagando religiosamente las facturas por parte de los vecinos y después no vemos mejoras, ni arreglos, incluso los propios operarios nos dicen que las infraestructuras están viejas".

Cables en altura en Estella del Marqués.

Ante tal "estado de indefensión brutal", desde las ELA y Cuartillos se preguntan "¿por qué la zona rural siempre es la más discriminada, la más marginada y parece que somos clientes de segunda, cuando tenemos los mismos derechos y obligaciones? Con todo el respeto, seguro que en el centro de Jerez no ocurre esto. ¿Por qué unos sí y otros no? Yo, como soy un gran defensor, he nacido y vivo en la zona rural, y la amo, pues quiero lo mismo, en un mundo además en el que buscamos la igualdad de servicios y prestaciones para todos. De hecho, Endesa se verá tan sobredimensionada por las quejas que ya directamente nos corta el teléfono de incidencias".

Sánchez recuerda además que la normativa obliga a que el trenzado de luz esté soterrado "y tenemos muchas calles que atraviesa por altura, incluso por las fachadas".

Cableado en El Torno.

Ante esta situación, no descartan medidas más drásticas, "pero lo primero que hemos hecho son iniciativas más comunicativas como esta recogida de firmas. Y si no hay respuesta, las reivindicaciones irán subiendo de tono y no descarto ninguna, ya sean manifestaciones o ir a la vía judicial. Esto no ha hecho nada más que empezar. Queremos soluciones".

Alejandro López, alcalde de La Barca, confía en que esta recogida de firmas "surta efecto y se acaben los cortes de una vez por todas. Hay días en los que se va la luz hasta tres veces, con los consiguientes perjuicios para los ciudadanos y daños en aparatos y electrodomésticos".

Cuando la salud depende de la luz

El alcalde de la entidad local de El Torno, Francisco Javier Fuentes Ladrón de Guevara, recuerda que estos cortes de luz afectan a muchos suministros de oxígeno y diálisis en casa, "que se ven interrumpidos con estos cortes y muchas veces hay que estar con generadores". También a personas dependientes, a mayores que tienen el botón de Teleasistencia, a soportes vital básicos y al teletrabajo, entre otras circunstancias.

Fuentes se suma a subir el nivel de las medidas si la recogida de firmas no tiene respuesta, "como si tenemos que ir a los juzgados, donde haya que ir con tal de que nos escuchen y nos atiendan. Las infraestructuras son de hace 40 años y la población ha crecido, hay más consumo y no se ha adecuado ni renovado".