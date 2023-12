“Una cosa es ser viajero y otra turista”

Pues fue por casualidad. Un día que me encontré por la calle a un antiguo compañero del CMSP (Club montañero Sierra del Pinar) y me dijo que había montado una pequeña empresa de turismo rural. Yo acababa de terminar la mili y en ese momento no tenía trabajo (1992). Me dijo pásate a vernos, eso hice y me lié. No salió bien, pero ya me entró el gusanillo e inicié otros proyectos relacionados con el turismo rural. Desde pequeño estoy vinculado al campo, monte o sierra, a través de los scouts, club de montaña y también ayudaba como peón a mi padre a medir fincas. En fin, una atracción fatal. Aunque no siempre he trabajado en turismo, ya que en aquellos años era imposible vivir de ello.