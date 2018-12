"Profunda indignación" en Asaja tras conocer los planes de Azucarera

Asaja-Cádiz habla de "profunda indignación" tras conocer el pasado martes en la Mesa Nacional de la Remolacha, celebrada en Madrid, las pretensiones de AB Azucarera de recortar el precio de la remolacha que en la Zona Sur se siembra en otoño de 2019 y se recoge en el verano de 2020, no así con la que ahora mismo se está sembrando y se cosechará en el próximo verano. Asaja-Cádiz se opone "rotundamente a un comportamiento de Azucarera que es, a todas luces, injustificado".

Con esta decisión, "la industria pretende saltarse a la torera el Acuerdo Marco Interprofesional (AMI) firmado en 2015 y vigente hasta 2020 en el que los precios se ceñían a un contrato cultivo cerrado a principio de campaña. Ahora, unilateralmente, Azucarera, sin hacer un análisis de las consecuencias que puede tener para los remolacheros y para el sector en España, pretende recortar el precio y establecer un variable que depende de la evolución del precio en el mercado del producto final, el azúcar. Relación que parece inaudita porque en años atrás cuando el azúcar ha subido en los mercados nadie ha reparado en incrementar el precio que se pagaba a los remolacheros", señala Asaja-Cádiz.

"Tenemos por delante un año, en el Sur, en el que Asaja-Cádiz no va a cejar en su empeño y va a defender donde haga falta el interés de los remolacheros que, a pesar de todo (restructuración, recortes, eliminación de las cuotas…), han seguido apostando por este cultivo en la Zona Sur porque es un gran motor del empleo y del crecimiento en Andalucía, ya que genera una gran mano de obra. Un cultivo social que ha superado muchas sombras y que no se va a dejar apisonar por la industria que, claramente, pretende saltarse un acuerdo que está vigente hasta el 2020", recalca Asaja-Cádiz. Con esta decisión, Asaja-Cádiz considera que Azucarera "no está a la altura de un sector remolachero que ha hecho un gran esfuerzo de modernización y competitividad".

"Asimismo, parece incongruente que todos los años AB Azucarera insista en que los remolacheros siembren más hectáreas y ahora actúe de este modo, tomando decisiones unilaterales que, claramente, desincentivan el cultivo", dice Asaja-Cádiz, que tranquiliza a los remolacheros de la Zona Sur y les insiste en que "estos cambios afectarán a la campaña que se siembra en octubre de 2019, en ningún caso, a la que está ahora mismo sembrándose. En cambio, en el Norte pretenden aplicarlo para la siembra que se hace en primavera de 2019 (con un recorte de 6.5 euros/tonelada)".

También la asociación lanza un claro mensaje a los remolacheros a los que les dice que "hemos peleado siempre por el cultivo y vamos a hacer todo lo posible para revertir una situación que es del todo inaceptable y que incumple un AMI". Del mismo modo solicita "amparo" a las Administraciones y les pide que "trabajen conjuntamente con los remolacheros para frenar esta pretensión de AB Azucarera".