Crean una comisión para colocar un monumento en Jerez a Rafael de Paula

Diferentes instituciones y personalidades de Jerez y Sevilla han iniciado los trámites para crear una comisión en pro del monumento que se pretende colocar en Jerez al torero Rafael de Paula. La intención de este colectivo es retomar aquella idea surgida por un grupo de aficionados y el propio Ayuntamiento en 1999 pero que por distintas circunstancias nunca llegó a fraguar.

"Creemos que es un deber moral, histórico y de justicia artística, que Jerez le debe a quien llevó el sentimiento y compás de nuestra tierra a las cotas más altas del arte por todos los cosos taurinos. Rafael de Paula, condecorado con la medalla de Oro de la Bellas Artes en 2002 por su Majestad el Rey don Juan Carlos I en la ciudad de Cádiz, nunca ha recibido el merecido homenaje que su tierra le debe, si bien es cierto, siempre ha sido acreedor de una fiel pasión, tantas veces desbordada, por los jerezanos", aseguran desde esta comisión.

En principio, tal y como reconoce la misma, el objetivo es colocar un monumento "a nuestro torero en los aledaños de la plaza de toros de Jerez", una propuesta que ya ha sido trasladada extraoficialmente al actual gobierno municipal, que también ha dado el visto bueno.

Además del monumento, la plataforma pretende colocar también una placa de "mármol en la calle Cantarería, en el cual se lea que allí nació nuestro genio, así como un patio o jardín en tan emotivo enclave, en pleno corazón de Santiago, el cual lleve su nombre para gloria y vida de tan insigne lugar".

La citada comisión está dando por ahora sus primeros pasos, en un camino que se antoja largo, pero que ya cuenta con el visto bueno de personalidades notables de la cultura y la sociedad, tanto de Jerez como de fuera de la ciudad. Así, según destacan en un comunicado, entre los nombres que han aprobado su presencia en la misma están las del torero Curro Romero, los ganaderos Santiago Domecq y Salvador Gavira, el rejoneador Luis Domecq, los pintores Diego Ramos, Humberto Parra y Pedro Serna, los artistas Manuel Morao y José Mercé, el jinete Rafael Soto, los escritores, Joaquín Albaicín, Antonio Parra y Fernando Bergamín y el periodista Alberto García Reyes, además de sus hijos Bernardo y Jesús Soto.

Asimismo, y en el capítulo de instituciones y entidades destaca la presencia de la Tertulia Los 13, encabezada por su presidenta Elena Aguilar, la Peña Tío José de Paula, la Fundación Cultural Taurina de Jerez, la Hermandad del Prendimiento, la Peña Rafael de Paula y la Asociación Cultural Calles Nueva y Cantarería, que preside el cantaor Vicente Soto 'Sordera'.