¿Un monumento a Rafael de Paula?

Fue el padre Manuel Barrera, que ofició el funeral de Rafael de Paula, quien en su homilía dijo: "Jerez tiene una deuda de un monumento, porque se lo merece". Su opinión ha sido debatida estos días en Jerez, y sobre todo en redes sociales, ese bar virtual en el que todo el mundo opina. Los seguidores del torero jerezano llevan reivindicando desde hace décadas un monumento para Rafael de Paula, emulando así al que en 2001 se inauguró en el Paseo Colón de Sevilla (junto a la Maestranza) a Curro Romero.

La historia del citado monumento para Paula se remonta al siglo pasado. Sí, fue en 1999 cuando Pedro Pacheco auspiciado por un grupo de aficionados del torero, planteó la posibilidad de eregir una estatua de bronce al jerezano frente a la plaza de toros. Aquel colectivo de aficionados, denominado 'Una firma por el arte' y liderado por Paco Flores, protagonizaron por aquella fecha diversas 'conquistas' en favor del diestro, entre ellas la recogida de 16.000 firmas (entre ellas, de más de 200 instituciones y cientos de personajes conocidos) para conseguir que le concedieran la Medalla de Oro a las Bellas Artes, algo que lograron en 2002. Su labor constante y el respaldo de gran parte de la sociedad jerezana, representada en todos sus estamentos con personalidades de peso, sirvieron para conseguir aquella hazaña, que hoy recordamos.

Auspiciados por este grupo, con muchísima fuerza entonces, Pacheco mantuvo la primera reunión con ellos en enero de 1999. La inminente remodelación de la calle Circo invitaba al alcalde a dar un nuevo aire a la zona, por lo que el monumento a Paula podría tener varios enclaves, si bien es cierto que el que más gustaba era frente a la puerta grande del coso jerezano, en cuyo lugar había entonces una pista de skate.

Esta opción quedó concretada meses más tarde, en abril, cuando Pacheco lo anunció en una nueva reunión con 'Una firma por el arte'. La buena sintonía con el Ayuntamiento quedó patente a finales del año 2000, cuando este colectivo de aficionados organizó un homenaje al torero en el Hotel Jerez. Paco Flores y Manuel Salado lideraban en cuerpo y alma este grupo en el que también encontrábamos a otras personalidades de la tierra como Luis García Ruiz, presidente del Consejo Regulador, el ganadero jerezano Juan Pedro Domecq, el pintor José Lorenzo Gallego 'Jologa', el periodista Jerónimo Roldán o el doctor Miguel A.R. Badanelli. El éxito fue rotondo. Más de mil quinientas personas asistieron a aquel homenaje en el que Jerez se rendía a su torero más universal.

La idea del monumento a Paula se mantuvo durante los meses posteriores. De hecho, Pacheco decidió que la persona elegida para llevar a cabo aquella obra sería el escultor Sebastián Santos Calero, que apenas unos años antes, en 1990, había hecho la estatua de Manolo Caracol en Sevilla y que posteriormente haría la estatua de La Paquera en La Plazuela.

Todo estaba pues a punto para su ejecución, pero entonces apareció Rafael de Paula. Fue a finales de junio de 2002, cuando el torero hizo gala de su controvertida personalidad y en un programa de Canal Sur 2, concretamente en “Las mil y una noches”, Paula cargó duramente contra Pedro Pacheco. Previamente, tal y como reconoció Paco Flores días más tarde (el 18 de junio), el matador le había reconocido personalmente en una conversación "que no quería monumento, pero no me especificó por qué".

El motivo sí lo exhibió en la entrevista y no era otro que la negativa del alcalde a dar trabajo a sus hijos. “Mire usted, hace dos años, y no lo digo en plan de despecho, sino porque no es justo... le pedí trabajo para dos de mis hijos, que va mucha gente, y yo nunca he pedido favores, nunca”, dijo Paula, y agregó que “tengo que decir por delante que a mí nunca me ha caído bien Pacheco (...) pero por los hijos se hace todo”. “Yo del Ayuntamiento de Jerez no quiero ni agua mientras esté el alcalde Pacheco” .

Aquellas afirmaciones, sinónimo de la difícil personalidad que ha tenido siempre el torero, cambiaron por completo el rumbo de la historia. Días más tarde, la propia plataforma ciudadana 'Una firma para el arte' calificó sus declaraciones como "impresentables e improcedentes" y anunció su disolución.

Ahora, sus seguidores vuelven a replantear esta posibilidad. De momento, nadie se ha pronunciado.