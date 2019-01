Crece un 6,6% la atención municipal a mujeres por violencia de género en 2018

Las víctimas de violencia de género atendidas por el Centro Asesor de la Mujer (CAM) registraron el año pasado un incremento del 6,6%, hasta alcanzar las 581 frente a las 545 del ejercicio anterior. Según los datos recabados por la delegación de Igualdad y Salud, el CAM prestó atención en 2018 a un total de 726 mujeres, apenas cuatro más que en 2017, lo que contrasta con el sensible aumento de las víctimas de violencia de género que solicitaron asistencia y que representan el 80% del total de usuarias atendidas en el conjunto del año.

Pese al crecimiento de las atenciones por esta lacra social y principal ocupación de este centro, la teniente de alcaldesa de Igualdad y Acción Social, Carmen Collado, toma los datos con “cautela”, toda vez que recuerda que los datos se refieren únicamente a la actividad del CAM, pero “hay mujeres que no denuncian o que no han dado aún el paso de pedir ayuda, como también hay mujeres que no pasan por el Ayuntamiento y se dirigen, por ejemplo, al IAM (Instituto Andaluz de la Mujer) o van a la Policía”.

En este sentido, Collado explica que “nuestro objetivo es que las mujeres sepan que en la calle Liebre tienen un recurso donde pueden asesorarse, donde hay una plantilla de técnicas especializadas que van a escucharlas, que van a entenderlas y que van a explicarles a qué recursos pueden acceder y qué posibilidades tienen para salir de una situación tan dolorosa”.

El Centro Asesor de la Mujer rozó el año pasado las dos mil intervenciones de asesoramiento, en concreto 1.966 frente a las 1.802 alcanzadas un año antes.

Las 581 atenciones a mujeres vinculadas a la violencia de género en el último año generaron un total de 1.118 intervenciones –en 2017 fueron 858–, señala la delegación de Igualdad en un comunicado, en el que detalla que la mitad de estas actuaciones –551– correspondieron a la asesoría social, mientras que el resto se reparte entre las 213 de la asesoría jurídica, 193 de información general y 161 de asesoría psicológica.

El CAM también tramitó el año pasado 26 nuevas solicitudes del recurso de teleasistencia, elevándose a 64 las usuarias activas de este servicio, al tiempo que registró 31 llamadas al teléfono de emergencias y 39 acompañamientos policiales. Por otra parte, el recurso de emergencia alojó de enero a diciembre de 2018 a 37 mujeres y 29 menores, de los que la mayoría –29 y 17, respectivamente– figuran entre las víctimas de violencia de género.

Al hilo de estos datos, la teniente de alcaldesa de Igualdad destaca “el trabajo que se hace para atender a las mujeres víctimas de violencia es muy grande, pero igualmente es ingente la labor de prevención, ya que sólo desde la sensibilización y la educación podremos erradicar esta lacra”. De esta labor hablan las distintas actividades de que desarolla esta delegación municipal y que, sólo en lo que atañe a la oferta educativa municipal, alcanzó el curso pasado a 7.275 escolares.

El Centro Asesor de la Mujer es un servicio especializado en la atención, asesoramiento e intervención a mujeres, en general, y a las que sufren violencia de género, en particular. Jerez cuenta con un Protocolo Interinstitucional en materia de violencia de género, que durante el año 2018 mantuvo cuatro mesas de seguimiento –una por trimestre–. Del mismo modo, el Observatorio Local Contra la Violencia de Género continúa trabajando en cumplimiento de su reglamento a través de la coordinación y el compromiso de todas las entidades participantes.