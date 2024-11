El libro sobre la historia de Jerez que se donará a Cedown

El jerezano Cristóbal Romero Gandolfo presenta el 13 de noviembre su novela 'Sueños de gloria y libertad', un libro cuyos beneficios irán destinados a la asociación Cedown. Quien conoce a Cristóbal sabe que es capaz de los mayores retos si están acompañados de una labor social y solidaria, y con su novela une su pasión por la historia de Jerez y su amor por su hijo Marcos, con Síndrome de Down.

'Sueños de gloria y libertad' es una novela histórica de ficción de Jerez, concretamente, desde mediados del siglo XIX hasta el XX. "Es un tiempo turbulento en el que Jerez desempeñó un papel preponderante en lo económico y lo social, líder de la provincia y una de las ciudades más importantes del Estado", cuenta Romero.

El autor lleva años documentándose para esta novela y tanto los acontecimientos como los escenarios son reales y se describen con esmero para que el lector pueda visualizarlos a través de las letras. Eso sí, los personajes son ficción a excepción de Ramón de Cala. "Jerez era un navío que surcaba mares impetuosos, a impulsos del ferrocarril, la lucha y represión jornalera, el miedo a la 'Mano Negra', el 'Motín de las Quintas', las agitaciones campesinas...", relata Romero.

Los escenarios se centran en el centro de Jerez, con la Alameda Vieja, palacios, templos..., aunque también hay momentos en sembrados de trigo y viñedos. Relata "acontecimientos que no deben ser olvidados, hechos que hicieron posible el progreso económico y social, y que espero que sumerja al lector en la historia de Jerez. Cada personaje tiene su razón de ser, son la representación de una sociedad rica, variopinta y plural. Creo que hacía falta un libro así en la literatura de la ciudad. Desde la pedagogía se invita al lector a conocer y disfrutar de lo que hemos sido, para identificarnos con la memoria colectiva de la que somos su resultado".

Romero Gandolfo ha escrito ya varios libros, uno de gran referencia en el mundo cofrade y se sigue emocionando al recordar que un pregonero de Jerez llegó a decir "yo empecé a amar la Semana Santa con este libro". También ha publicado un libro de poemas y otro más pequeño de historia de Jerez. Su hijo Marcos tiene 30 años y 30 años lleva Cristóbal completamente entregado a que los niños con Síndrome de Down tenga los mismos derechos y oportunidades que el resto. "Desde que nació mi hijo me comprometí, al igual que mi mujer, y seguimos ahí. Mi hijo de hecho va a presentar el acto". La presentación es el 13 de noviembre a las 18.30 horas en los Claustros de Santo Domingo.

"Yo estoy contento con el libro, el papel no se puede perder. El papel es vida. Estas son mis palabras y mis ideas en papel y eso no tiene precio. 'Sueños de gloria y libertad' se desarrolla a través de 32 capítulos plagados de historias y acontecimientos, narrando la vida en la poderosa ciudad de Jerez, además de una parte de contexto muy detallada y su bibliografía. He pretendido concretar momentos claves con el fin de conseguir un bello documento que enganche al lector. Espero haberlo conseguido", remarca el jerezano.