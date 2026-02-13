Cruz Roja y Asaja Cádiz unen fuerzas en Jerez para impulsar proyectos sociales y de empleo

El presidente de la Asamblea Local de Cruz Roja en Jerez, Ignacio Jaén, y el secretario general de Asaja Cádiz, Luis Ramírez, firmando el acuerdo.

La Asamblea Local de Cruz Roja en Jerez de la Frontera y la Asociación de Agricultores y Ganaderos de Cádiz (Asaja Cádiz) han firmado este jueves un acuerdo de colaboración con el objetivo de desarrollar proyectos sociales y de empleo que repercutan de forma directa en la mejora de la calidad de vida de la ciudadanía.

Este convenio establece un marco de cooperación entre ambas entidades para apoyar iniciativas de lucha contra la pobreza y la exclusión social, así como para promover acciones de sensibilización, solidaridad y bienestar social en el ámbito local.

Entre los principales compromisos recogidos en el acuerdo firmado por el presidente de la Asamblea Local de Cruz Roja en Jerez, Ignacio Jaén; y el secretario general de Asaja Cádiz, Luis Ramírez; destaca la difusión de las campañas de captación de recursos económicos de Cruz Roja, como el Sorteo del Oro, el Día de la Banderita u otras iniciativas solidarias, cuyos fondos se destinarán a financiar proyectos propios que la entidad desarrolla en Jerez en favor de las personas y colectivos más vulnerables.

Asimismo, el convenio refuerza la colaboración en materia de empleo y formación, facilitando la adecuación de las personas participantes a las ofertas laborales de las empresas asociadas a Asaja Cádiz. Cruz Roja, a través de sus programas de empleo, se encargará del acompañamiento, la orientación laboral, la preselección de candidaturas y el diseño de itinerarios formativos adaptados a las necesidades reales del sector agrario.

Además, el acuerdo contempla acciones de difusión conjunta, intercambio de experiencias, colaboración en eventos y actividades de sensibilización para el personal de las empresas asociadas a Asaja Cádiz, fomentando al mismo tiempo la responsabilidad social corporativa.

Con esta alianza, Cruz Roja y Asaja Cádiz refuerzan su compromiso con el desarrollo social y económico de Jerez, apostando por la cooperación entre entidades como herramienta clave para generar oportunidades, cohesión social y empleo inclusivo en el territorio.