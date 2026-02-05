Cruz Roja incrementa su operativo de emergencias ante la borrasca Leonardo en la provincia

Dispositivo instalado en el Palacio de los Deportes de Chapín para los desalojados por la crecida del río.

Cruz Roja ha ampliado el operativo de emergencias activado para dar respuesta a las consecuencias de la borrasca Leonardo que ha provocado del desborde de ríos y el desalojo de centenares de familias en la provincia. A petición y en coordinación con la Agencia de Emergencia de Andalucía 112 y con los ayuntamientos de las localidades afectadas, Cruz Roja ha habilitado dos albergues más en Arcos tras el desalojo de una residencia de personas mayores y de varias familias que residen cerca de la presa; un tercero en Puerto Serrano y la ampliación del de El Puerto de Santa María para la población desalojada del poblado de Doña Blanca.

Estos recursos se suman ya a los albergues que llevan operativos desde principio de semana en Jerez, Algeciras y San Roque y a la entrega de camas y mantas en El Puerto de Santa María (donde ahora además hay más camas y voluntariado) y San Martín del Tesorillo.

Además de dotar a los albergues de camas, mantas, kits de higiene y de alimentos, Cruz Roja ha movilizado al voluntariado de sus Equipos de Respuesta Básica en Emergencia de diversas localidades para ayudar a la población desde el primer momento. Igualmente, se han desplegado ambulancias, equipos de rescate con vehículos y embarcaciones, y equipos de apoyo psicosocial para el acompañamiento de quienes se han visto damnificadas.

De forma complementaria, Cruz Roja mantiene operativos varios recursos de emergencia, entre ellos una ambulancia de soporte vital avanzado con personal médico, de enfermería y técnico sanitario para atender a las personas afectadas en Grazalema, dada la incomunicación de la localidad serrana. Además, tiene distribuidas otras tres ambulancias en puntos de la provincia.

También están operativos los equipos de rescate especializado que colabora en las labores de apoyo y facilita los desalojos de manera segura. Asimismo, se han puesto a disposición vehículos de transporte adaptado para garantizar el traslado de personas con dificultades de movilidad.