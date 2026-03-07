Cruz Roja visita enclaves de la zona rural de Jerez afectados por el temporal donde continúa colaborando su voluntariado

Susana Sánchez, con los responsables de Cruz Roja en la visita a enclaves de la zona rural afectados por el temporal.

Una representación de Cruz Roja a nivel local, provincial y de Andalucía, ha realizado un recorrido por algunos de los enclaves de la zona rural de Jerez afectada por el temporal en los que esta institución y su voluntariado han actuado durante las inundaciones y siguen actuando en el proceso de recuperación. En esta ronda de visitas, han estado en Los Cejos del Inglés, Llanos de la Ina y Las Pachecas.

La teniente de alcaldesa Susana Sánchez ha agradecido a esta organización el trabajo desarrollado y su compromiso con ofrecer una respuesta rápida en momentos complejos como los provocados por el temporal

Susana Sánchez ha saludado con motivo de estas visitas a Jerónimo Vera, delegado autonómico de Cruz Roja Andalucía, y diferentes representantes de Cruz Roja Cádiz: María del Carmen de Lara, presidenta provincial; Javier Gil, coordinador provincial; Paola Machuca, vicepresidenta provincial; y Manuel Jesús Muñoz, secretario provincial.

Esta ruta ha servido para visitar diferentes zonas afectadas por las inundaciones, valorando el trabajo realizado por Cruz Roja, y su voluntariado en la fase de emergencia, y acompañando a voluntarios que actualmente están desarrollando actividades en la fase de recuperación.

Susana Sánchez ha reivindicado el trabajo realizado por Cruz Roja durante unas semanas tan complicadas, agradeciendo su labor a esta organización y todo el movimiento social de entidades y asociaciones, junto a las fuerzas y cuerpos de seguridad, implicadas en la atención a las personas afectadas por las inundaciones, que han ofrecido al Ayuntamiento de Jerez un apoyo imprescindible en momentos de emergencia tan difíciles como los vividos.