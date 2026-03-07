Cruz Roja visita enclaves de la zona rural de Jerez afectados por el temporal donde continúa colaborando su voluntariado
La teniente de alcaldesa Susana Sánchez agradece la labor desarrollada por la organización durante las inundaciones y en el proceso de recuperación de la normalidad
Una representación de Cruz Roja a nivel local, provincial y de Andalucía, ha realizado un recorrido por algunos de los enclaves de la zona rural de Jerez afectada por el temporal en los que esta institución y su voluntariado han actuado durante las inundaciones y siguen actuando en el proceso de recuperación. En esta ronda de visitas, han estado en Los Cejos del Inglés, Llanos de la Ina y Las Pachecas.
La teniente de alcaldesa Susana Sánchez ha agradecido a esta organización el trabajo desarrollado y su compromiso con ofrecer una respuesta rápida en momentos complejos como los provocados por el temporal
Susana Sánchez ha saludado con motivo de estas visitas a Jerónimo Vera, delegado autonómico de Cruz Roja Andalucía, y diferentes representantes de Cruz Roja Cádiz: María del Carmen de Lara, presidenta provincial; Javier Gil, coordinador provincial; Paola Machuca, vicepresidenta provincial; y Manuel Jesús Muñoz, secretario provincial.
Esta ruta ha servido para visitar diferentes zonas afectadas por las inundaciones, valorando el trabajo realizado por Cruz Roja, y su voluntariado en la fase de emergencia, y acompañando a voluntarios que actualmente están desarrollando actividades en la fase de recuperación.
Susana Sánchez ha reivindicado el trabajo realizado por Cruz Roja durante unas semanas tan complicadas, agradeciendo su labor a esta organización y todo el movimiento social de entidades y asociaciones, junto a las fuerzas y cuerpos de seguridad, implicadas en la atención a las personas afectadas por las inundaciones, que han ofrecido al Ayuntamiento de Jerez un apoyo imprescindible en momentos de emergencia tan difíciles como los vividos.
