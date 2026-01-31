Cuadro de Honor | Sebastiana López

Unidos por Santiago ha creado este Cuadro de Honor como reconocimiento mensual público a las acciones en beneficio del barrio realizadas por particulares o entidades.

SEBASTIANA LÓPEZ : TEATRO QUE TRANSFORMA

Sebastiana López Gandulla, nacida en el barrio de Santiago, tiene en su haber personal una gran historia humana de superación y una incansable tarea de promotora cultural. Tras la comedia de los Quintero que dirigió el año pasado como inauguración de la Sala Espejo de la calle Marqués de Cádiz, acaba de estrenar una nueva producción teatral. Nada menos que La Casa de Bernarda Alba, de Federico García Lorca. Bajo su dirección, el Taller de teatro ‘Yerbabuena’ ha dado vida a la que se considera la obra más madura del poeta granadino, escrita poco antes de su asesinato en 1936. Un texto difícil incluso para los mejores profesionales del mundo teatral que, sin embargo, ha sido representado con notable acierto y un clamoroso éxito por un grupo de actrices, la mayoría de las cuales pisaban por primera vez las tablas, en la abarrotada sala de la Asociación de Vecinos Torresoto Hijuela de las Coles.

Sebastiana ha sabido transmitir a ese colectivo, íntegramente femenino, no solo las habilidades de la dramaturgia, sino también y sobre todo la pasión al transmitir un contenido artístico bellísimo y transformador.

Un motivo más que sobrado para dedicarle nuestro Cuadro de Honor a nuestra honorable vecina y para proponer desde aquí que sea Santiago el siguiente escenario para representar la obra referida y que así puedan disfrutarla los vecinos de nuestro barrio.