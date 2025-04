Cuartillos busca su desarrollo urbanístico con el documento de Avance del Plan de Ordenación

La alcaldesa, María José García-Pelayo ha presentado el documento de Avance del Plan de Ordenación de Cuartillos (POU), una herramienta que ha definido como fundamental para el desarrollo urbanístico de este núcleo urbano, y que sienta las bases de un modelo de territorio sostenible, equilibrado y adaptado a las necesidades de sus habitantes. La presentación ha tenido lugar en el Centro de Barrio de Cuartillos, donde se han dado cita numerosos vecinos de la barriada, y a la que han asistido el primer teniente de alcaldesa, Agustín Muñoz; la teniente de alcaldesa de Medio Rural, Susana Sánchez Toro; la delegada de Urbanismo, Belén de la Cuadra; el coordinador de Cuartillos, José Barriga, así como técnicos de Medio Rural.

La alcaldesa ha agradecido a los vecinos su asistencia y su interés por conocer detalles de este Avance, que es a su vez un borrador preliminar del POU de Cuartillos, “en el que hemos alcanzado logros importantes, ya que este documento que estamos presentando tiene como objeto consolidar lo ya existente y mejorar los servicios que todos necesitamos, así como establecer las líneas maestras que guiarán la consolidación y mejora de nuestro pueblo, garantizando que todos tengamos la oportunidad de influir en su futuro. Con este documento, Cuartillos da un primer paso firme hacia una comunidad más consolidada, más organizada y más conectada”, ha resumido.

Igualmente, ha destacado que a partir de ahora se inicia un proceso de consulta pública y de participación abierto y democrático “en el que los vecinos y vecinas de Cuartillos podrán hacer oír su voz, y en el que vuestras propuestas y sugerencias son fundamentales para mejorar el modelo urbanístico que vamos a seguir, garantizando así que todos tengamos la oportunidad de diseñar su futuro”. Así que quiero invitaros a que os involucréis activamente en este proceso. La participación ciudadana no es solo una oportunidad, sino una responsabilidad de todos aquellos que queremos que Cuartillos siga siendo un lugar mejor para vivir. Este es un proyecto que debemos construir entre todos, con sus ideas, sugerencias y aportaciones”.

Definido de forma técnica, y como ha explicado Susana Sánchez Toro, el Avance tiene como objeto establecer las bases preliminares para la formulación del citado POU, que constituye una herramienta fundamental para la planificación y ordenación urbanística de este núcleo urbano. Así pues se trata de unafase inicial en el proceso de elaboración del Plan que ofrece una visión global y estructurada de los objetivos, criterios y propuestas que guiarán el desarrollo futuro de Cuartillos. Cabe destacar que esta fase permite a los ciudadanos conocer el diagnóstico urbano-territorial y las grandes alternativas del modelo urbanístico y sus estrategias de sus territorios fomentando la participación ciudadana mediante la presentación de sugerencias.

Reformulación del antiguo Plan Especial de Cuartillos

Para contextualizar la importancia de este borrador, la delegada de Medio Rural ha hecho un recorrido histórico por el proceso de tramitación de POU, recordando que Cuartillos fue sometido a un Plan Especial que se aprobó en 2013, si bien, “con el paso del tiempo, y debido a la inactividad administrativa, hemos tenido que replantearnos este Plan Especial para dar una solución efectiva a los problemas que aún persisten”.

En este sentido, ha explicado que, por la complejidad de su gestión, el Plan Especial no se ha ejecutado, no sólo por los trámites administrativos, sino también por la división de los terrenos, donde conviven parcelas de propiedad privada y pública, así como áreas ocupadas por huertos y explotaciones agrícolas.

No obstante, ha señalado que la nueva legislación urbanística, la Ley 7/21 de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (LISTA), que entró en vigor en 2021, “ofrece herramientas para avanzar de manera más ágil y eficiente, simplificando trámites, mejorando la coordinación entre las administraciones y, lo que es más importante, favoreciendo la participación activa de los ciudadanos. Con ello, podemos superar las dificultades heredadas y avanzar de forma efectiva hacia una Cuartillos más consolidada, con mejores servicios y más ordenada”.

Igualmente, la responsable municipal ha destacado que el Avance o borrador del POU también va permitir una mejor coordinación con otras administraciones públicas, “especialmente con la Junta de Andalucía, que es la propietaria mayoritaria de los terrenos, lo que va a favorecer que la ejecución del desarrollo sea más integral, teniendo en cuenta tanto las necesidades locales como las normativas y perspectivas más amplias”.

Antes de finalizar su intervención, la Susana Sánchez Toro ha señalado que “estamos ante una oportunidad única de orientar y dirigir el desarrollo de Cuartillos de forma equilibrada, sostenible y saludable, no solo respondiendo a las necesidades del presente, sino también anticipándonos a las del futuro. La gestión de asentamientos urbanos irregulares, como es el caso de Cuartillos, supone todo un reto que debemos afrontar juntos”.

Del mismo modo, ha señalado que el proceso de urbanizar sobre terrenos ya consolidados no es sencillo, ya que implica una reflexión sobre los límites entre la intervención técnica y las realidades sociales que no podemos ignorar. “En definitiva, ordenar lo ya consolidado no siempre significa construir de nuevo, sino darle la estructura necesaria para que podamos mejorar la calidad de vida de todos los vecinos”.

Consideraciones técnicas sobre el POU de Cuartillos

Un Plan de Ordenación Urbanística (POU) tiene como objetivo la ordenación detallada del suelo urbano a través de diversas determinaciones que no pueden contradecir las del Plan General de Ordenación Municipal (PGOU) del municipio en cuestión.

Un POU permite aplicar la normativa urbanística vigente de forma específica a un área concreta, sin necesidad de modificar el PGOU y aunque también sería posible abordar esta situación mediante una modificación del Plan General, hacerlo a través del POU resulta mucho más sencillo y eficaz, ya que permite una normativa más adecuada y específica a las necesidades locales, abordando casuísticas particulares que el PGOU no puede resolver de manera tan directa. Otra de sus ventajas es que incluye la evaluación ambiental estratégica, asegurando que el desarrollo urbanístico sea sostenible y conforme a la normativa vigente.

El presente documento de Avance incluye tanto el contenido técnico del plan como el Documento Ambiental, y debe ser enviado a la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía para iniciar el trámite medioambiental correspondiente.

El proceso ambiental implica la publicación en el BOJA así como consultas a otras administraciones públicas y la redacción del Documento del EAE por parte de la Consejería; pasado este trámite, se procederá a la redacción del POU que será sometido a aprobación inicial por parte de la Junta de Gobierno Local.

Posteriormente, el POU será remitido a los diferentes organismos y administraciones sectoriales correspondientes para la emisión de sus informes sectoriales, así como para someterlo a información pública. Una vez reunida toda la documentación y procesadas las alegaciones, se procederá con la redacción del documento final para su aprobación definitiva.

La aprobación definitiva del POU será sometida a Pleno del Ayuntamiento, para su ratificación.

La propiedad mayoritaria del suelo de Cuartillos es de la Junta de Andalucía, y, una vez aprobado el Avance del POU se considera necesario la elaboración de un convenio que detalle los aspectos específicos de la ejecución.