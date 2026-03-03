La cuenca del Guadalete necesita 539 millones de euros de inversión

La Demarcación Hidrográfica del Guadalete y Barbate, que se extiende sobre 5.400 kilómetros cuadrados, mayoritariamente en la provincia de Cádiz (93,9 %), se enfrenta a una encrucijada estructural. A pesar de contar con una capacidad de embalse de 1.650 hectómetros cúbicos —liderada por infraestructuras clave como Guadalcacín, Barbate y Zahara de la Sierra—, el informe de la patronal de grandes constructoras y concesionarias (Seopan) advierte que la red actual es insuficiente.

En concreto, la cuenca del Guadalete y Barbate necesita una inversión millonaria para afrontar los retos derivados del estrés hídrico recurrente. Esta es la conclusión que se deriva del informe Estrategia e inversión para la eficiencia y resiliencia hídrica en España, elaborado por Typsa y Seopan, en el cual se analizan las necesidades de inversión en infraestructuras del agua en el conjunto del país. Según el análisis, la cuenca requiere una inyección total de 539,9 millones de euros, a realizar en un horizonte de ejecución de 10 años (periodo 2026 - 2035).

Inversiones prioritarias en el Guadalete

Entre las necesidades de inversión de esta demarcación se identifican las incluidas en un primer apartado que aborda los problemas relacionados con la atención a las demandas de agua en España.

En este caso, destaca la necesidad de mejorar las infraestructuras para el ciclo urbano del agua, estimándose en 283,2 millones la inversión prioritaria. En esta área se desglosan las siguientes partidas:

—Medidas de saneamiento y depuración (157,7 millones): de ahí, la partida más alta sería de 14,1 millones para la nueva EDAR (Estación Depuradora de Aguas Residuales) de la aglomeración de Puerto Real, seguida de 8,5 millones para la EDAR y los colectores en distintos núcleos de Jerez.

—Medidas para el sistema de abastecimiento (123,4 millones): casi 34 millones se centrarían en la conexión de los municipios de Arcos, Villamartín, Bornos y Espera a la ETAP Cuartillos. Otros 29 millones se destinarían a la puesta en marcha de una conexión de los embalses de Guadalcacín y Bornos para almacenar los excedentes de la cuenca del Guadalete y trasvasarlos al de Guadalcacín. Destacan también 25 millones para “el incremento de garantía de suministro mediante la ejecución de la nueva conducción desde el embalse de Guadalcacín hasta el Partidor de la Peruela”, tal como recoge el informe.

—Medidas para la mejora del regadío (2,1 millones): la inversión necesaria en este apartado se centraría en la mejora del centro de transformación para elevar la potencia eléctrica de la nueva estación de bombeo de Guadalcacín y poder impulsar el caudal máximo permitido por las infraestructuras existentes.

Sostenibilidad y gestión del regadío

En segundo lugar, por cuantía, se sitúan las inversiones destinadas al cumplimiento de objetivos ambientales en el dominio público hidráulico, con 169,8 millones de euros.

Se incluyen aquí las medidas voluntarias incentivadas dentro de los ecorregímenes (90,2 millones) y la implantación de sistemas sostenibles de cultivos: medidas agroambientales de la PAC. Hasta 35,3 millones deben destinarse, según Typsa y Seopan, a las denominadas infraestructuras verdes; es decir, a la conservación de cauces y litoral (21,8 millones) y a la restauración fluvial (13,5 millones).

Por otra parte, el estudio sobre la eficiencia hídrica recoge la necesidad de destinar 19,3 millones a la adaptación al cambio climático mediante un incremento de recursos y la gestión de la demanda. Del total, 11,7 millones se aplicarían a las obras de mejora de las infraestructuras de transporte y distribución de agua para riegos a la zona regable de Guadalcacín y 5,5 millones para la modernización de regadíos. Asimismo, se detallan 2 millones para la redacción de proyectos de mejora, modernización y reducción de pérdidas de la red de distribución de riego del Sistema Guadalete.

Además, se consideran prioritarios 16,6 millones para el conocimiento y la monitorización del ciclo integral del agua. Por último, la inversión necesaria en la cuenca del Guadalete y Barbate contempla 15,6 millones para medidas estructurales de gestión del riesgo por inundación. En este contexto, se contempla destinar 2 millones para el recrecimiento del dique de collado y la ejecución de un pretil para aumentar la capacidad de regulación del embalse de Guadalcacín, así como 400.000 euros para esta misma actuación en la presa de Arcos.