'La cuenta atrás para el verano', de La Vecina Rubia, se convertirá en una serie

Plano a Plano ha adquirido los derechos para la adaptación a serie de televisión de 'La cuenta atrás para el verano' a través de un acuerdo con el departamento Book & Film Rights de la División Editorial de Grupo Planeta.

La novela, primera incursión de la Vecina Rubia en el mundo literario, es el viaje en primera persona de una joven desde la adolescencia a la temprana madurez mediante sus amistades, amores y anhelos a través de un camino hacia el desarrollo emocional que empatiza con una generación que alterna valores universales y sueños por cumplir.

A lo largo de sus páginas, descubrimos a personajes de carne y hueso que gravitan en torno a la protagonista, ayudándola a atravesar etapas vitales similares a las que cualquier joven se enfrenta en su camino a la madurez.

"Siempre he sido de montarme muchas películas en mi cabeza, pero parece que 'La cuenta atrás para el verano' es la que definitivamente se va a estrenar. Escribir es mi pasión, sin duda, pero cuando lo hago intento trasladar al lector de manera clara las imágenes y sentimientos que se crean en mi mente. Ese es un componente muy audiovisual que tienen mis novelas y que ahora se va a trasladar a la pantalla en forma de serie. Tener la posibilidad de hacerlo de la mano de Plano a Plano y con la misma honestidad y empatía que respira la novela original es para mí un sueño hecho realidad. Ahora solo quedará por saber quién será Lauri, Nacho, Lucía, Sara, Pol, Alex, Laux o mi padre. Personas, que no personajes, dentro de una novela que nos han acompañado en estos dos años y que ahora cobran vida. No cabe en mí más ilusión con este proyecto. Espero que podáis disfrutarlo tanto como yo sintiéndome parte de él. Y quién sabe, igual conseguimos cambiar la alfombra roja por una rosa más cuqui”, explica la Vecina Rubia.

La autora, que ya ha publicado dos novelas -'La cuenta atrás para el verano' y 'Contando atardeceres' – que suman más de 400 000 lectores, ha sabido pasar de las redes sociales al mundo literario gracias a una visión empática de la vida cotidiana de una joven del siglo XXI.

“Llevar a la pantalla a un personaje como la Vecina Rubia nos brinda la oportunidad de establecer un diálogo de tú a tú con un espectador que valora la sinceridad y autenticidad por encima de todo. 'La cuenta atrás para el verano' es el himno de una generación que busca verse reflejada en las emociones y vivencias de alguien con quien comparte valores, sueños y miedos”, explica César Benítez, presidente de Plano a Plano, para quien “volver a caminar de la mano de Planeta es garantía de éxito y entendimiento para seguir construyendo historias que calen en lo más hondo de la sociedad”.

Plano a Plano demuestra así su compromiso con las adaptaciones audiovisuales de las novelas más representativas de la actualidad, tal y como avala la exitosa serie 'Valeria' (Netflix), basada en las novelas homónimas de Elísabet Benavent y que queda patente con el reciente acuerdo para la adaptación de 'Lejos de Luisiana', último Premio Planeta, escrito por Luz Gabás.

Javier Sanz, de Book & Film Rights afirma: “'La cuenta atrás para el verano' es un fenómeno literario en España que empieza ahora su recorrido internacional. La adaptación a serie era el siguiente paso para una historia de emociones compartidas, como saben bien los lectores de La Vecina, quienes reclaman la serie insistentemente. Plano a Plano es el socio idóneo para, junto con la autora, llevar el universo de La Vecina Rubia a la pantalla; César Benítez nos sedujo por su visión de la serie y su amor por la novela”.

Biografía de la Vecina Rubia

La Vecina Rubia es el personaje anónimo más conocido de las redes sociales, aunque esto pueda parecer, a primera vista, una incongruencia. 'La cuenta atrás para el verano' (Libros Cúpula, 2021) fue su primera novela en mayúsculas, donde volcó sus pasiones literarias con su humor característico y la verdad que la representa. De ella se han publicado 14 ediciones y se han vendido más de 200 000 ejemplares. La novela ha traspasado fronteras y además de Latinoamérica, próximamente se publicará en varios países europeos. 'Contando atardeceres' (Libros Cúpula, 2022) supone un firme paso hacia adelante en su carrera literaria con una historia llena de matices, humor y, sobre todo, sentimientos al más puro y original estilo de esta autora anónima.

Cuenta con una gran comunidad en las redes sociales, tanto en Twitter, Facebook como en Instagram. Como ella misma las denomina, su "gran chat de amigas", encuentran en su perfil un gran espacio de encuentro y de apoyo donde reírse y emocionarse juntas.