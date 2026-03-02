La Federación de Asociaciones de Mujeres Gitanas aborda con el Ayuntamiento de Jerez futuros proyectos

El delegado de Cultura, Grandes Eventos, Patrimonio Histórico y Capitalidad Europea de la Cultura del Ayuntamiento de Jerez, Francisco Zurita, ha mantenido una reunión de trabajo con representantes de la Federación de Asociaciones de Mujeres Gitanas FAKALI, con el objetivo de avanzar en futuras líneas de colaboración conjunta.

En el encuentro han participado el representante del área de Cultura, José Vega, y la representante del área de Juventud, Alejandra Moreno, en una reunión que ha servido para reforzar el diálogo institucional y sentar las bases de proyectos compartidos en los ámbitos cultural, social y juvenil.

FAKALI, entidad de referencia en la defensa de los derechos, los valores y el legado sociocultural del pueblo gitano, desarrolla desde hace más de dos décadas una labor sostenida de incidencia social y promoción cultural, con especial arraigo en Andalucía. Su trayectoria en la defensa de la igualdad de trato, la participación activa y el liderazgo de las mujeres gitanas la sitúa como interlocutora válida en el diseño de políticas culturales inclusivas y transformadoras.

Durante la reunión, el delegado ha puesto en valor la labor que desarrolla FAKALI, sobre “el papel fundamental que la cultura desempeña como motor de transformación social y como herramienta de cohesión e igualdad”, y ha destacado la necesidad de seguir impulsando políticas socioculturales que incorporen de manera efectiva la diversidad y el pluralismo.

Asimismo, Zurita ha señalado que estas líneas de trabajo están plenamente alineadas con la candidatura de Jerez 2031, Capital Europea de la Cultura, que apuesta por una cultura diversa, participativa y transformadora, en la que el Pueblo Gitano y sus aportaciones culturales ocupan un lugar esencial.