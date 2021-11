El escultor Agustín Estudillo ha denunciado "la poca ética" del Ayuntamiento por cambiar "sin previo aviso" la obra que se entregó a los ganadores de los III Premios del Motor Ciudad de Jerez 2021. Estudillo es el autor de la escultura de Ángel Nieto que preside una de las entradas del circuito jerezano, y cuya réplica era la estatuilla que se ha entregado a los galardonados por el mencionado premio en las últimas dos ediciones.

El pasado 2020, antes de la llegada de la pandemia, el Ayuntamiento "me encargó cuatro réplicas para la III edición de los premios que, a causa del Covid, no se celebraron pero que se entregaron semanas atrás". La sorpresa de Agustín fue "mayúscula cuando vi que entregaban a los premiados otras figuras en vez de las mías, sin previo aviso, y que me encargaron el pasado año. Han dejado mi trabajo tirado, me han asesinado moralmente, es una bofetada sin manos, un atentado contra mi dignidad", apunta el artista, que destaca que informó a la alcaldesa, Mamen Sánchez, en persona días atrás de lo sucedido, "y me dijo que lo desconocía, que no llevaba esos temas".

"Desconozco el procedimiento que han llevado porque esto tiene que pasar por el Consejo del Motor, cuyo presidente, Antonio Rosado, me asegura que no ha pasado por ellos. No ha pasado por el Consejo y no me han informado del cambio del galardón. Yo he creado el trofeo, el premio y ahora, de buenas a primeras me apartan sin explicación". La figura que se entregó en la II edición "dicen que es Ángel Nieto, pero a mí me parece un aviador de la II Guerra Mundial. A mí me dicen que lo han cambiado porque no llegaron a un acuerdo económico conmigo, al go que es incierto, pero a mí nadie me ha llamado para nada de eso, sólo para encargarme las cuatro figuras para la III edición, que al final han cambiado. Al parecer sí hubo en su día una propuesta para cambiar el trofeo y que se iban a pedir presupuestos, pero nada más. A mí me las encargaron, eso está claro. Pero con todo esto lo que han hecho es cambiar la imagen del Circuito de Jerez porque el premio estaba basado en la escultura de Ángel Nieto. Es una ofensa para mí y para la propia imagen del circuito". Estudillo asegura que su interés en hacer este trofeo "no es económico, sino por mantener este homenaje a Ángel Nieto tal como comenzó. Hubiera dejado el trofeo a precio de coste".

Desde la Delegación de Deportes apuntan que para cada edición se han ido "pidiendo una serie de presupuestos y se encargaron a Agustín Estudillo. Pero desde el mundo del motor se quejaban de la mala calidad del trofeo, que estaba hecho en resina, y había cierto malestar. Y para esta edición, como cada año, se han pedido tres presupuestos y se eligió uno de mejor calidad (bronce) y menor coste y con un nuevo diseño que además es más del gusto de la familia. Este es el procedimiento administrativo y este autor no tenía ningún encargo para este año".