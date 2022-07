"Soy un cantante de música pop, aunque ahora los jóvenes no sé dónde la tienen catalogada"

-Su imagen de conquistador le ha acompañado todos estos años. ¿Con el tiempo ha cambiado su manera de conquistar al público?

-No, yo diría que al final la forma de comunicarme y de intentar conquistar al público siempre ha sido a través de mis canciones e intentar mimarles, y algo habrá funcionado porque si estamos hablando de más de 30 años en esta profesión, es que ha habido buena comunicación con el público.

-En sus treinta años de carrera ha visto de todo, desde las grandes ganancias de las discográficas, al "yo me lo guiso, yo me lo como" de los artistas de ahora ¿Qué es lo que más ha cambiado en el mundo de la música? ¿El negocio o las canciones?

-Bueno, al final ha cambiado un poco todo porque evidentemente la sociedad también ha cambiado. Y la forma de consumir música también. Quizás ahora se consume más música que antes, pero de una forma como muy inmediata y a la vez muy efímera, ¿no? Los que ya tenemos unos años, recordamos con cierto cariño cuando estabas ahorrando para comprar un disco: aquel vinilo con el que llegabas a tu casa y mirabas aquellos créditos y luego hacías el ejercicio de escuchar el disco de arriba abajo varias veces. Ahora eso parece que es imposible. Yo creo que tengo la suerte de haber vivido aquella primera etapa en la que creo que, pues sí que había un claro interés para desarrollar la carrera de un artista y que había una cierta ilusión. Ahora es todo como que todo vale y que todo es muy efímero. Y esa es la pena que siento un poco en este sentido. Antes había una serie de lanzamientos a la semana de discos, como 3 o 4 lanzamientos, ahora es increíble la de lanzamiento de discos y sobre todo de canciones que hay. Bueno, estamos atravesando otra forma de comunicarnos a través de las redes sociales y bueno al final de alguna forma hay que adaptarse también.

-Pues sí, totalmente de acuerdo, sobre todo en lo de la cosa efímera de la música de hoy en día. Sí que es cierto, hoy en día los chavales quieren inmediatez, rapidez y brillo para todo.

-Sí, pero eso yo creo que lo ha marcado un poco las redes sociales. Yo quiero entender que es una buena herramienta de trabajo, ¡pero uf! es un arma de doble filo.

-¿Preparado para cantar en una de las bodegas con más solera de España, como son las de González Byass de Jerez? ¿Dispuesto para seducir al público jerezano? ¿Qué propuesta no trae?

-Poder cantar en una bodega yo creo que es el sueño de cualquiera, y de una tierra como Jerez, con lo cual estoy totalmente ilusionado ante la cita del día 27. Vamos a intentar conquistar –como me decías al principio de la entrevista- al público que vaya esa noche. Desde luego el marco es incomparable y la idea es repasar esos treinta y pico años en un concierto que en la primera parte tiene mucho de este último trabajo de 'Alegría', que es un disco que además se creó en pleno confinamiento, con ese claro mensaje de transmitir vitalidad y estar muy enganchado a la vida y sobre todo compartir ese buen rollo con la gente para intentar olvidar todo lo que ha pasado. Después, a la mitad del show, hay una parte más acústica que sirve también un poco para acercarnos un poco más al público. Al final pues una parte mucho más rápida para que la gente pueda bailar y lo pueda disfrutar como cada uno quiera.

-¿Cómo le explico yo a mi sobrino, que no ve la tv, que usa Tik-tok y sólo escucha trap, el tipo de música que hace Sergio Dalma?

-Qué buena pregunta, porque evidentemente yo me considero un clásico, con lo bueno y lo malo que comporta ser un clásico. Pero claro, yo diría que soy un cantante de música pop, aunque ahora para los jóvenes eso de la música pop no sé dónde la tienen catalogada porque, si te fijas, tenemos últimamente tal variedad de etiquetas y de especialidades que uno se pierde. Soy un cantante de pop que ha tenido éxito también con baladas pero junto con canciones como 'Galilea'. Pero me imagino que para gente tan joven eso del pop es algo que ya casi desconocen. Yo creo que está cambiando todo mucho. El otro día me ría con unos amigos porque hemos pasado de comprar la leche en la lechería, cargando con la lechera, y ahora en el supermercado tienes que decidir si leche semidesnatada, desnatada, con flúor, con calcio y es que nos estamos volviendo locos…

-La música ha pasado de centrarse en las raíces anglosajonas a hacerlo en las latinas. ¿Cómo ve este fenómeno? Usted conoce bien Eurovisión y otros festivales como el de Viña del Mar. ¿Qué hace falta para que en Eurovisión se den cuenta de una vez del valor que tiene la música latina?

-Yo pienso que al menos este año ha habido un intento, un esfuerzo por parte de RTVE de animar a la gente joven a seguir un festival como es Eurovisión, y que está bien la idea de presentar al mismo a gente más joven porque yo creo que es una de las formas de enganchar. Ahí ha estado el resultado de la última edición, ¿no? Pero claro, si comparo el festival al que fui yo en 1991, en el que que había imágenes de Roma, que era en los estudios Cinecitá, un sitio espectacular, y ahora sin embargo veo las imágenes y se parece más a un festival de fin de curso, si establecemos comparaciones.

-Sabadell fue uno de los principales destinos de la migración andaluza en Cataluña ¿Se vivía esa mezcla en las calles cuando era niño?

-Si, desde luego. Parte de mi familia venía de la zona de Cartagena y otros de Andalucía, y al final esa mezcla yo siempre he dicho que ha hecho una historia que hubiera enriquecido a Cataluña mucho más. Esta mezcla al final hace que todo sea mucho más grande. Yo recuerdo esa mezcla perfectamente en mi juventud.

-Se habla mucho de sus influencias italianas y francesas pero, ¿qué hay del flamenco en su música?

-No. No hay flamenco en mi música. Pese a que en ocasiones me han dicho que mi voz tenía condiciones, pero no, porque el flamenco son palabras mayores. También me pasa un poco con el tango. Yo creo que hay que nacer en el lugar para cantar esas músicas, porque hay que sentirlas. Mi influencia de música italiana es porque de pequeño mis padres ponían en el tocadiscos continuamente esas canciones italianas y también por la radio. Recuerdo los festivales de San Remo, que los ganadores a la semana o 10 días siguientes ya cantaban sus éxitos en castellano. Lo mamé de pequeño.

-Sergio Dalma es un fan reconocido de The Beatles ¿Ha visto la serie documental de 2021 de Peter Jackson?

-No he visto el documental. Pero reconozco que mi afición a los Beatles fue por culpa de un vecino, un poco más mayor que yo, que ponía sus discos en mi casa. Además, tuve la oportunidad de trabajar con un productor como Claudio Buiatti, que era fan de los Beatles y se notaba en su forma de producir y arreglar las canciones.

-Su último disco se llama 'Alegría', como el palo flamenco más gaditano ¿Qué cosas le alegran el día a Sergio Dalma?

-Pues en estos momentos el hecho de que estamos otra vez de gira, en la carretera y haciendo un poquito más feliz a la gente. Es lo que nos toca ahora, el rol de transmitir esa alegría y ese buen rollo. Con todo esto de la pandemia uno se ha dado cuenta de que somos mucho más vulnerables de lo que nos imaginábamos.

-¿Y a Sergi Capdevila?

-Y a Sergi, pues te diré que tengo un amigo que me dice que yo soy un “disfrutón de la vida”. Y así es. Y ahora con 58 años que voy a cumplir, creo que me gusta tomarme la vida con otro ritmo, con otro tiempo, y disfrutarla de otra forma: cada segundo cada minuto lo disfrutas de otra manera, y eso te lo marca el paso de los años.

-Siempre ha dicho que María del Monte fue una de las personas que más le ayudó en sus inicios. ¿Sigue manteniendo contacto con ella?

-Si, alguna vez hablamos. No es que directamente ella me ayudara, lo que pasa es que ella estaba en una compañía nacional, pequeña, independiente, que se llamaba Horus, prácticamente especializada en flamenco, donde había otros artistas como Ana Reverte. En ese momento, recuerdo que María tenía dos discos en las listas, números 1 y 2, y el primer experimento pop que hizo esa compañía fue conmigo, con lo cual yo siempre digo que gracias a esas listas y a esas ventas de María del Monte, tuve la oportunidad de asomar la cabeza por esa compañía y grabar mi primer disco.

- Bueno, ¿alguna cosa especial para el público de Jerez que irá a verle a las Bodegas González Byass?

-Bueno, estuve ya en Tío Pepe Festival hace ya unos años. Y en esta ocasión (y porque además soy buen amante del vino) quiero transmitirles que es sin duda uno de mis conciertos más esperados este año y, como además, desgraciadamente es una tierra por la que vamos poco, tenemos que celebrar que este año voy a estar en Jerez.