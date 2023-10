El jerezano Dani Llamas y la onubense Rocío Márquez vuelven a ponernos los vellos de punta

"Cogí la famosa soleá del Mellizo que hacía Juan Mojama y le dimos una vuelta paseándola por el 'Zorongo Gitano' de Federico", cuenta Dani Llamas para ponernos en situación frente a este 'Campanas del Olvido', último adelanto de su LP 'Sangre', que verá la luz el próximo viernes 10 de noviembre. Claro que ahí no queda la cosa, y el artista jerezano ha cocinado su nueva canción a la lumbre de destellos rock y ritmos rotos, y contando para ello con un invitado de excepción. "La fabulosa guitarra de Raúl Cantizano, que es el Hendrix y el Zappa del flamenco, y mucho más allá", confiesa su autor. "No hay honor mayor que tenerlo en mi disco y, ojo, no es la única canción donde participa", avisa.

No es tampoco el único aliado en este 'Campanas del Olvido'. Vuelve, tras sus aplaudidas intervenciones en los anteriores singles publicados hasta el momento —los portentosos 'El color de los días' y 'Solo en lo profundo'— la personalidad arrolladora de Rocío Márquez. "Su ya imprescindible voz remata esta canción para que quedes con el alma hecha trizas, solo como ella y poca gente más sabe hacer", reconoce Dani Llamas.