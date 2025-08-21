David Lagos, Melchora Ortega y Agujetas Chico, aire fresco para la Plaza Belén

Las actividades previas a la Fiesta de la Bulería, cuyo plato fuerte se celebrará el próximo sábado, congregó en la noche del pasado miércoles a tres artistas de personalidad. Por un lado, David Lagos, un cantaor cuajado como demuestra cada vez que se sube a un escenario. Con la guitarra de Alfredo Lagos y las palmas de Juan Diego Valencia y Javier Peña, el jerezano ofreció al público un repertorio variado, destacando las livianas y las bulerías.

Melchora Ortega, en plena ebullición. / Festival de Jerez

La noche la completaron Melchora Ortega, que contó además con el apoyo de Perico Navarro a la percusión, con su cante siempre vivo, en especial cuando se acordó de Bambino, o cuando interpretó la mítica María de la O.

Agujetas Chico y Domingo Rubichi. / Festival de Jerez

Enérgica y fresca fue también la aportación de Antonio Agujetas, ‘Agujetas Chico’, un artista tocado y que es capaz de enamorar haciendo cante más ortodoxo que acercándose a la vanguardia. Le acompañó en la enmienda, su primo Domingo Rubichi. Para hoy está prevista la actuación de Elu de Jerez, Barullo y Manuel de la Fragua.