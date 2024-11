Debate en Jerez con 'El parto es nuestro': la violencia obstétrica, otra violencia de género

Tener dudas, sentirse triste, pedir ayuda, preguntarse ¿podré hacerlo?, ¿esto es normal? ¿Qué debo hacer si...? Miles de escenarios en los que se puede encontrar una embarazada y en ocasiones creer que está sola. Y no está sola. Con ese objetivo nació hace 20 años 'El parto es nuestro', una asociación sin ánimo de lucro y feminista, que pretende mejorar las condiciones de atención a madres e hijos durante el embarazo, parto y posparto.

Comenzó en 2003 para prestar apoyo a mujeres que habían sufrido cesáreas y partos traumáticos y proporcionar información basada en la evidencia científica. A raíz de los testimonios que fueron recogiendo, la mayoría relativos a cesáreas innecesarias y malos tratos durante el parto, se decidieron a iniciar acciones para reivindicar un mayor respeto y protección hacia los derechos de las madres y los niños, mejorar la atención obstétrica y difundir las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud en la atención al parto, así como promover la lactancia materna.

Juliana Alves, de la entidad en la provincia de Cádiz, explica que "nos dedicamos exclusivamente a informar y apoyar mujeres, nuestro trabajo es 100% voluntario y tenemos grupos locales en muchas ciudades de España. En estos grupos hablamos de mujer a mujer, de madre a madre, informaciones completamente horizontales, todo es apoyo. Cómo estás, te escucho, nos tomamos un café... Y de ahí salen muchas cosas, las frustraciones, las malas experiencias, dificultades...".

"Además de los grupos que son la base de la asociación, tenemos una web con muchísima información. Hay mucha gente que escribe en el blog, se recopila mucha información técnica, muchas sanitarias que están vinculadas con la asociación, pero de forma horizontal", añade Alves.

"Estamos en una generación de mujeres que ya no están satisfechas con llegar a un paritorio, echarse, a callarse y a pasar lo que tenga que pasar, como el llamado 'parto de toda la vida'. Hay un cambio en la atención en los partos a mitad del siglo XX, cuando las mujeres dejaron de parir en sus casas y fueron todas al hospital y se crearon protocolos de asistencia con la mejor intencionalidad posible. Pero estos protocolos siguen activos y hay muchas cosas que han cambiado, muchas nuevas recomendaciones de la OMS, del Consejo Europeo, que dicen que las cosas cambian aunque hay aún sanitarios que aún están impregnados de protocolos obsoletos", lamenta Alves.

Desde la asociación señalan que en 1985 la OMS ya recomendó que las mujeres deben caminar, moverse para parir, "`y aún hay mujeres en 2024 que tienen que tumbarse, hacer monitores en esa posición y esperar que la criatura nazca. ¿Qué pasa?". "Además de la información técnica, nosotras ya estamos diciendo que no lo pasamos bien, que es una experiencia brutal, ¿por qué los protocolos no cambian? No estamos en una lucha contra los sanitarios, queremos ser una fuente de comunicación", añaden desde la entidad.

Muchos de los relatos sobre experiencias vividas por mujeres tienen que ver con la violencia obstétrica. ¿Qué se puede considerar acciones de este tipo de violencia? Alves lo explica: "esta violencia puede ser una inducción en la semana 38 sin motivo. No poder moverte. Que tu acompañante no pueda entrar en una cesárea, palabras agresivas o decirle 'no grites'. Cuando vamos a entregar un plan de parto, que está dentro de la estrategia nacional de asistencia a un parto normal desde 2007 y dentro de la estrategia de la Junta de Andalucía desde 2009, que nos digan '¿tú tienes que decirme cómo debo actuar yo que soy el sanitario?'. El exceso de medicalización, coger una vía tal y como ingresas y meter oxitocina para adelantar el parto. Hacer episiotomía de costumbre...".

"En algunas clases de preparación al parto hay mujeres que se ven obligadas a firmar el consentimiento de la epidural, pero nadie te cuenta los contra, los pros, qué es... ¿Hay otra alternativa para el manejo del dolor?", añade Alves.

No reconocer una depresión posparto también es violencia. "Tenemos varias generaciones de mujeres que han normalizado la tristeza, la sobrecarga y mucho de lo que ocurre en el embarazo y el parto 'explota' tras parir. No hay salud mental perinatal en la sanidad pública", lamenta la representante de la asociación, quien también denuncia que "faltan matronas y eso también favorece la violencia, porque en una consulta de 15 minutos es imposible dedicar tiempo a una mujer que tiene un problema".

La asociación 'El parto es nuestro' tiene una cita este lunes 11 de noviembre en Jerez a las 18 horas en la Casa de las Mujeres (calle Liebre 23) dentro de los actos por el 25-N. En esta ocasión el tema que centra el encuentro es 'la violencia obstétrica también es violencia de género', y se proyectará el documental 'La voz de las mujeres' con su posterior debate. Las asistentes disfrutarán además de la exposición 'A la luz'. La entrada es libre hasta completar aforo.