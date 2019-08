Decenas de afectados de toda España se unen en las redes

A pesar de que la investigación cifra en 51 -hasta el momento- las personas afectadas por el fraude de la tienda infantil, en redes sociales (Facebook y Whatsapp) se han movilizado decenas de personas de todos los lugares de España que aseguran haber sido estafadas por el propietario de este local en algún momento.

Además, diferentes mujeres embarazadas que se percataron de la situación acudían al local el pasado jueves para esclarecer lo ocurrido. Una pareja jerezana aseguraba a este medio haber perdido una gran cantidad de dinero en la tienda “y con mi hija a punto de nacer”.

Los casos de todos ellos eran diferentes. Algunos habían pagado a plazos y no habían llegado a recibir el producto. Otros, al que la tienda les aseguraron que le enviarían sus pedidos a casa, tampoco han recibido nada.

A ellos se han sumado muchos otros a través de una plataforma creada el pasado 10 de julio en Facebook, llamada ‘Estafados por Pekebebé’. En ella hay mensajes de diferentes lugares de la península. Mónica García, de Gerona, afirmaba ser una de las defraudadas: “Pagué por transferencia todo de golpe, 548 euros, y cada día que llamaba a la tienda me daban una respuesta diferente. He mandado multitud de correos, hasta que han terminado por bloquearme”.

El caso de Macarena Montaño es igual que el de muchas personas que no residen en Jerez. “Yo soy de Huelva y cuando me he enterado no he parado de llamar y de escribir correos. Me contestaron la semana pasada diciéndome que me llegaría la siguiente, pero acabo de ver que ha cerrado ¿Qué hago? Informadme”, reclamaba por la plataforma.

Hay otros casos en los que los clientes sí pudieron recuperar su dinero. Mari López lo explica: “Yo había financiado un coche de bebé y la financiera se encargó de reclamarlo, aunque yo enviaba más de 20 correos diarios. La última vez que llamé me atendió una señora y me aseguró que no sabía ni donde estaba mi coche. Al final tuve suerte y me devolvieron el dinero”.

Vanessa Prada tampoco sabe qué hacer. “Me compré un carro el día 30 de abril y todavía estoy esperándolo. Me dijeron que el día 15 me devolverían el dinero y no ha sido así”.

Por su parte, Sara Alarcón compró su carro el 20 de junio y “pagué 500 euros por él. Yo estoy de 8 meses de embarazo y sin carro”.