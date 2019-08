Detienen a seis personas por saquear una tienda infantil en Jerez

La Policía Local ha detenido esta madrugada a seis personas que portaban artículos que, al parecer, procedían de un establecimiento especializado en productos de bebé situado en la avenida de Arcos, junto a La Marquesa, y que anteriormente había sido objeto de un robo con fuerza a plena luz del día de la jornada pasada de miércoles.

Según el informe policial, sobre las 1:30 horas de la madrugada de hoy jueves, los agentes se dirigieron al lugar de los hechos donde un ciudadano observaba a varias personas sacando una serie de paquetes del interior de un establecimiento. Una vez personados en el lugar, procedieron a dar el alto policial a dos vehículos, tipo monovolumen, cuyos ocupantes portaban gran cantidad de artículos infantiles de una procedencia que no supieron explicar.

Se da la circunstancia de que ambos vehículos se hallaban próximos a un comercio especializado en este tipo de productos que había sido saqueado a primeras horas de la tarde de ayer miércoles, en el que también había intervenido la Policía Local para evitar males mayores y donde se procedió al cerramiento del mismo.

Por este motivo, los agentes actuantes en la madrugada decidieron intervenir la mercancía que se encontraba en los vehículos, entre la cual se hallaban nueve carritos, juguetes, cojines, edredones y demás utensilios propios de bebés, además de varios documentos de identidad.

Acto seguido se procedió a la detención de las seis personas que viajaban en ambos vehículos y se trasladaron a la Comisaría de Policía Nacional, a efectos de instrucción de las oportunas diligencias y en cuyo lugar quedaron depositados los artículos intervenidos. Los dos vehículos, por su parte, fueron trasladados y depositados en los garajes de las dependencias de la Policía Local.

El motivo principal por el cuál se iniciaron los robos podría ser un presunto caso de estafa del propietario de la tienda, de origen alemán. Diferentes personas -no sólo de Jerez- han sido estafadas al haber abonado señales o incluso cantidades completas de artículos del local que posteriormente no le fueron entregadas. Todo ello después de conocer que el propio dueño había cerrado el local días atrás sin previo aviso y sin dar señales de vida. Un hecho del que también ha alertado este mismo jueves Facua Cádiz. Incluso, los cuatro empleados del local han sido sorprendidos al volver de sus vacaciones hace tres días y encontrarse con la tienda totalmente cerrada.

Uno de los afectados asegura haber ido en la tarde de este jueves a la tienda "para ver si quedaba algún carro y llevármelo, porque a mí me han estafado de malas maneras". Este cliente, de Villamartín, afirma que compró hace un año un carro para su hija de 8 meses, con dos años de garantía. "Este producto se rompió a los pocos meses porque son muy malos de calidad y cuando fui en el mes de mayo a reclamar me torearon como quisieron", cuenta. "Ahora me entero que este hombre ha desaparecido y habiéndome gastado 800 euros en un carro no tengo ni dinero ni carro para mi hija". Esta persona, muy enfadada por lo sucedido, asegura que conoce perfectamente donde tiene el almacén el dueño y "como no reciba respuesta, me voy para allá con varias personas y me llevo lo que pueda".

Desde el pasado lunes, clientes de esta empresa se están dirigiendo a Facua Cádiz para solicitar su asesoramiento dado que la firma ha dejado de funcionar sin ofrecer ningún tipo de explicación y sin entregarles los artículos adquiridos en la misma, a pesar de haber sido abonados total o parcialmente. "Tanto la web www.pekebebe.es como la página de Facebook de la empresa han dejado igualmente de estar operativas", aseguran.

Facua Cádiz aconseja a los afectados que la denuncien ante la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, con independencia de la posible denuncia que hubieran presentado anteriormente ante la Policía o la Guardia Civil.

La asociación recuerda que deben adjuntar a la denuncia el ticket o factura de compra efectuada, así como cualquier otro documento vinculado a dicha operación. En aquellos casos en los que las compras hayan sido abonadas mediante tarjetas de crédito es conveniente comprobar si la tarjeta dispone de algún tipo de seguro que cubra este tipo de situaciones y, en caso afirmativo, demos traslado del hecho de forma inmediata a la entidad bancaria o a la aseguradora solicitando la oportuna indemnización.