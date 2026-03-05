Deduce hasta 120 euros de la Renta por la cuota de afiliación o donación a un partido político
Esta ventaja fiscal pretende incentivar la participación política con la reducción directa del importe a pagar en el IRPF
A poco más de un mes para abrir los plazos de presentación de la declaración de la Renta, conviene estar al día de las modificaciones en la normativa fiscal y conocer las deducciones que se pueden aplicar. La lista de deducciones disponibles que recoge la Agencia Tributaria es larga. Algunas son de sobra conocidas como las relacionadas con la compra de vehículos eléctricos, por la adquisición o rehabilitación de una vivienda o por ser familia numerosa. Lo cierto es que, conocer todas las deducciones posibles y aplicarlas puede suponer el 'ahorro' de una cantidad considerable de dinero.
En este caso, profundizamos en las deducciones por afiliación o donativo a un partido en la declaración de la Renta. Dicha deducción pretende incentivar la participación política, permitiendo a quienes apoyan económicamente a sus partidos reducir de forma directa el importe a pagar en el IRPF.
Hacienda establece que los contribuyentes afiliados a un partido y aquellos que realicen aportaciones pueden aplicar una deducción del 20% de hasta 120 euros, que reduce directamente la cuota a pagar en la declaración. Esto quiere decir que las personas que forman parte de un partido político o o las que realizan contribuciones voluntarias, cuentan con esta ventaja fiscal, gracias a la deducción por cuotas. De modo que, a través de la deducción por cuotas y aportación a estas entidades en el IRPF, una parte de las cantidades aportadas puede compensarse en la declaración, reduciendo directamente el importe final a pagar.
Ahora bien, únicamente se consideran deducibles las cantidades entregadas a partidos, federaciones, coaliciones o agrupaciones de electores reguladas por la Ley Orgánica de Financiación de Partidos Políticos, y no incluye otros desembolsos, como la compra de artículos promocionales o pagos que no tengan la consideración legal de aportación.
Claves de la deducción por afilición o donación a un partido político
- El incentivo fiscal consiste en una deducción del 20% sobre las cantidades aportadas, con un límite máximo de 600 euros anuales. En consecuencia, el ahorro puede alcanzar hasta 120 euros por ejercicio fiscal.
- Esta deducción se integra dentro del bloque de incentivos fiscales por donativos y otras aportaciones. En conjunto, la base de estas deducciones no puede superar, con carácter general, el 10% de la base liquidable del ejercicio.
- Un detalle importante a tener en cuenta es que esta deducción no se aplica sobre la base imponible, sino que se aplica directamente sobre la cuota íntegra del impuesto, la cantidad se resta del importe final a pagar.
Requisitos y procedimiento
- Estas aportaciones sdben consignarse en el epígrafe de donativos y otras aportaciones, donde los manuales más recientes de la Agencia Tributaria señalan la casilla correspondiente, habitualmente la 0725.
- En el caso de utilizar Renta Web, el propio sistema distribuye automáticamente el importe entre el tramo estatal y autonómico, asignando un 50% a cada uno una vez introducida la cuantía total de las cuotas o contribuciones realizadas.
- El contribuyente puede aplicar la deducción siempre que los pagos se hayan efectuado a partidos o entidades debidamente constituidos y financiados conforme a la normativa vigente.
- Se recomienda que los pagos se realicen por medios bancarios y conservar los justificantes, por si Hacienda los solicita más adelante.
- En la declaración, las cuotas o aportaciones deben consignarse en la casilla correspondiente (apartado M) siguiendo las instrucciones del modelo.
