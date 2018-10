La defensa del centro histórico volverá a sacar a los vecinos a la calle

Es ya la tercera manifestación que convoca la asociación de vecinos del centro histórico en defensa de estos barrios señeros de la ciudad, esta vez con la reclamación no sólo de la conservación del patrimonio, sino también para pedir la redacción inmediata de un plan de repoblación. La manifestación se ha convocado para el 22 de noviembre y partirá a las siete y media de la tarde de la recientemente renovada plaza Belén. Pasará por Benavente Alto, Campanillas, Cabezas, Plaza del Mercado, Justicia, Palma, San Juan, Plaza Melgarejo, Orbaneja, Santa María de Gracia, Juana de Dios Lacoste (Carpintería Alta), Carmen, Sedería, Chapinería y plaza de la Asunción, para acabar en el Ayuntamiento.

Desde la asociación explican los motivos que hacen necesaria esta tercera movilización. Por un lado, afirman que el patrimonio histórico-artístico "presenta un estado cuanto menos preocupante" y agregan que el expolio de palacios, conventos y edificios de interés, la ocupación, el maltrato del nomenclátor histórico o el mal uso de edificios de enorme interés histórico "son sólo algunos ejemplos que hacen que la sociedad civil deba asumir y reclamar de una vez por todas la conservación y puesta en uso de ese ingente patrimonio".

Los habitantes de la zona intramuros apenas sobrepasan el 10% de su capacidad residencial

De otro lado, el problema del despoblamiento. Según la asociación, los habitantes de la zona intramuros "solamente sobrepasan de manera tímida el 10% de su capacidad residencial" y esto, en su opinión, repercute negativamente en la conservación, limpieza, movilidad y seguridad de sus vecinos y de las personas que visitan el centro. "Parece increíble que, después de haberlo reclamado durante años y de que muchos dirigentes políticos hayan reconocido su urgencia, no se haya redactado un plan de repoblación realista y serio para el centro histórico. Es la solución para un problema de enormes dimensiones y también global".

La asociación de vecinos, al igual que en anteriores convocatorias, ha pedido que sea una manifestación silenciosa. "Queremos y admiramos nuestro entorno, nuestro patrimonio, y esa es la forma de mostrarle el mayor de nuestros respetos".

Además la asociación pide a todos los partidos políticos que, ante la cercanía de las elecciones municipales, "manifiesten públicamente y antes de la manifestación su compromiso por la repoblación del centro histórico y ese plan de repoblación que reclamamos. No es una actividad para que los políticos puedan exhibirse y hacerse fotos de cara a la galería. No tiene sentido que formaciones políticas que no expresen tal compromiso formen parte de esta marcha, ni siquiera a título personal". Y también se insiste en que la manifestación no va en contra del gobierno municipal actual. "Lo que se reclama es una actuación a partir del momento presente, nada más. Nadie debería sentirse políticamente aludido por esta manifestación".