'Dejad que duerman las abejas' llega a Jerez a beneficio de la Asociación Española contra el Cáncer

La Sala Compañía de Jerez acogerá el próximo 14 de marzo, a las 20,30 horas, la obra de teatro 'Dejad que duerman las abejas', cuya recaudación será a beneficio de la Asociación Española contra el Cáncer (AECC).

'Dejad que duerman las abejas' es una comedia de ciencia ficción y obra de teatro solidaria escrita por Ángeles Fernández y producida por Tusitalas Producciones. Estrenada en 2025 en Huelva y Sevilla, aborda el diario "secreto" de Cristóbal Colón, destacando por su tono hilarante y su compromiso social.

Cartel de la cita.

En 2025 ha estallado una polémica que hace tambalear los cimientos de la historia mundial, poniendo en jaque la figura ya sombría de Cristóbal Colón. Inglaterra afirma tener en su poder un documento de incalculable valor histórico, que pronto verá la luz, con el que se demostraría que el supuesto almirante fue un fraude: su diario secreto de a bordo. Este testimonio evidenciaría que el navegante genovés no llevó a cabo el célebre viaje desde el puerto de Palos con las tres carabelas hasta América, sino que alguien, cuyo origen aún investigan las autoridades británicas, se hizo pasar por él. Ante este nuevo agravio anglosajón y cansados ya de tanto revisionismo histórico contra España, una corporación española, ultrasecreta y de origen masón, que tiene en Don Cristóbal Colón su mayor referente, ha decido intervenir gracias a una tecnología recién descubierta por ellos, para la que tal vez la humanidad no esté preparada: ¡La máquina del tiempo! Para esta misión, la organización ha movilizado a dos de sus agentes encubiertos más brillantes: Kronos, apodo bajo el que se esconde un gran científico a la altura de Oppenheimer, y Kairós, una sagaz reportera de guerra curtida en importantes conflictos internacionales.

Protagonizada por Miguel Doña, Esther P. Cascales, Paco Nisa y Ángeles Fernández, la obra cuenta con Juan José Oña como asesor de interpretación.

La entrada será un donativo de 10 euros a beneficio de la AECC y las reservas se pueden hacer en La Luna Nueva, bar La Moderna y sede AECC de Jerez. Habrá también fila 0 con el número de cuenta: ES33 0049 1302 2227 1009 3139. Bizum 06098.