Charla en Jerez del gerontólogo Miguel Anxo Álvarez sobre 'La memoria y el envejecimiento'

La sección de Salud y Bienestar del Ateneo de Jerez ofrece este martes 10 de marzo la conferencia 'La memoria y el envejecimiento. Que puedes hacer para mejorar tu memoria' de la mano del doctor y miembro de la sociedad española de Geriatría y Gerontología, Miguel Ángel Anxo Álvarez González.

La conferencia comenzará este martes a las 19:30 horas en la sede del Ateneo de Jerez, sito en la calle San Cristóbal número 8.

La entrada es libre hasta completar aforo. Este evento se realiza gracias a la colaboración de CCOO pensionistas de Cádiz.

La memoria es clave para nuestra identidad y nuestras relaciones. Con el envejecimiento pueden aparecer cambios normales en su funcionamiento, pero mantener hábitos saludables, la actividad social y la estimulación cognitiva ayudan a preservar las capacidades mentales y a favorecer una buena calidad de vida.

Promover hábitos de vida saludables, la participación social y el entrenamiento cognitivo son herramientas clave para preservar la memoria y favorecer una buena calidad de vida en las personas mayores.

Perfil de Miguel Anxo Álvarez González

Miguel Anxo Álvarez González, natural y residente en Galicia, es gerontólogo y especialista en envejecimiento activo.

Tras una trayectoria de 25 años como comandante en el Ejército, se dedicó a la investigación y formación en gerontología y calidad de vida de las personas mayores. Cuenta con varios másteres y especializaciones en salud, psicopatología, nutrición y gerontología, siendo actualmente miembro de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología.

Ha ejercido como docente y asesor en centros de día y residencias de personas mayores, y colabora desde hace más de 25 años con la Federación de Pensionistas y Jubilados de CCOO.

Autor de diversos libros sobre envejecimiento, bienestar, la memoria de las personas mayores y el envejecimiento activo, Miguel Anxo ofrecerá en esta conferencia medidas de cómo mejorar la memoria cuando se alcanza la vejez.