Dejadme que os cante una historia

Tan sólo aparecer en escena, acompañado del brazo de una de sus hijas, Manuel Alejandro recibe el aplauso de un público en pie, el que este miércoles llenó el Teatro Albéniz de Madrid para escuchar mucho más que una gran historia, canciones que han hecho historia. Emocionado por tal recibimiento, el compositor jerezano dijo: "Si esto lo cuento en Jerez no se lo creen", a lo que desde las butacas algunos respondieron: "¡Aquí venimos de Jerez a verte!". "Es muy halagador veros a todos aquí. La vida es para compartir sentimientos y hoy he dibujado un puñado de canciones de una historia que les voy a contar".

Una cita a la que acudieron también rostros famosos como Eugenia Martínez de Irujo, Jaydy Michel, Samantha Vallejo, Elena Tablada, Raquel Perera, Manu Tenorio y Silvia Casas, María Barranco, Tamara, Nieves Herrero, Lola González, Sara Vega, María José Besora, María Isabel Díaz, Patricia Cerezo y Paco Lobatón.

Arropado por las armonías de su piano, y a través de las letras de sus canciones, fue cantando "mi imaginaria, ficticia y real vida amorosa que me llevó a escribirlas. Una manera de agradecerles y compartirlas con los que las sintieron bien dentro”, dijo.

El teatro en pie ante Manuel Alejandro. / Aldara Zarraoa

Y como es "poca mi experiencia en el escenario, y con tantos amigos a la vez, me voy a imaginar que somos pocos y que estamos en una cabaña, en la montaña, que hace frío todavía y que nos calentamos con la chimenea y una copa de un buen vino...", obviamente, de Jerez. Y así fue narrando, cantando, una historia basada en preguntas de amigos y respuestas de él: ¿qué fue de aquella canción y por qué? Y así empezó a contar esta historia: "Les voy a contar mi vida para que me quieran como soy, quiero que se enteren de mi vida, de mi mundo, de mis ansias, de mi fe... Para que me quieran con delirio quiero que se enteren de mi vida, de mi mundo, de mis ansias, de mi fe... Quiero que se enteren de mis defectos y los guarden ahora que están a tiempo... Les voy a contar mi vida".

A este recorrido por las canciones que han marcado la historia de la música en español, a cada una le hacía Manuel Alejandro una introducción a modo de respuesta a esa pregunta del amigo imaginario que escucha junto al piano lo que le va a cantar. "¿Cómo con la timidez que siempre sentí ante el amor he vivido toda la vida por, para y del amor?". Y recordó la primera vez que se enamoró, "la perdí porque no me atreví a decirle que la amaba a pesar de que era obvio que moríamos el uno por el otro, hasta que llegó uno más listo que yo. Hasta que hace bien poco me atreví a decirle, Conchita, nunca te olvidé. Y ella me respondió, y yo tampoco. Entonces, me entró tal cosa por el cuerpo que le hice unas palabras por ese amor que había vivido en nuestros corazones toda la vida". Y cantó 'Para ti Conchita'... "estos besos no estrenados".

Y fueron llegando 'Así nacemos' y 'Vuela alto' "como consejo entonces a un joven de cómo conservar un puesto en la vida". Fue el turno de 'Soy rebelde' para recordar la pérdida prematura de una joven artista, "de una niña pidiendo amor".

Puesta en escena del concierto de Manuel Alejandro / Aldara Zarraoa

Manuel Alejandro estaba feliz, a pesar de una afonía que le amenazó hace unas semanas. Todo fue muy bien. Tras cada canción, el público le abrazaba con aplausos, incluso le jaleaban "¡genio!". Los sentimientos estaban a flor de piel y también las ganas de cantar junto a él, de todos aquellos amigos que se congregaron en el Albéniz para escuchar aquella historia de amor. "Pero el amor llega, no se busca. Es un ser vivo que duerme inquieto y al acecho dentro de nosotros. Y sólo despierta para fundirse con otro que despertó allí mismo" para decirte que 'Te estoy queriendo'.

Llegan a la pareja las quejas, los reproches, los enfados, los enojos. "El deseo va perdiendo altura": 'Voy a perder la cabeza' y 'Lo siento mi amor'. "Y llegamos a preguntarnos, ¿así de frágil es el amor?" para 'El amar y el querer' porque... "Casi todos sabemos querer, pero pocos sabemos amar. Es que amar y querer no es igual. Amar es sufrir querer es gozar". Vinieron 'Frente a frente', 'Se nos rompió el amor', "la convivencia se hace imposible, en el amor sólo hay guerra o paz, dentro o fuera": 'Te propongo separarnos', 'El día que puedas', 'El amor acaba', 'No es posible'. "Porque el alma se vacía, como el cántaro y la nube. El amor acaba, porque suave se desliza...".

Manuel Alejandro sale acompañado de una de sus hijas. / Aldara Zarraoa

"Pero la vida sigue y hay que llenarla. Intenté volar a la de antes, pero ya nada era igual. Ya vives con la libertad con condicional. Y el día que te vuelves a enamorar te sientes farsante, repitiendo las mismas palabras de aquella vez... Y para borrarlo todo, volví a la bohemia, que me llevó al borde del abismo". Y llegaron 'El más feliz del mundo', 'Yo soy aquel' y 'Se muere por mí la niña'.

Y "cuando empiezas a desconfiar de tu capacidad de amar, amigos, empiezas a tener celos hasta del aire", para cantar 'Cuando vayas conmigo'. Y para los desencuentros de los amores, "que surgen de cualquier manera. No hay rosas ni amor sin espinas". Manuel Alejandro cantó 'Anda y ve', 'Voy a llenarte toda' y 'Que no se rompa la noche'.

Narcís Rebollo —CEO & President de Global Talent Services (GTS)—, Maricruz Laguna —Live GTS Director & Corporate Representative— y Rafael Artero —Managing Director de Universal Music Publishing— entregan a Manuel Alejandro un galardón conmemorativo en reconocimiento a su obra y su legado, que perdurará para siempre. / Aldara Zarraoa

La velada fue terminando, una historia de amor de tantos años para cantar 'Cuántos años' y "Faenaba Dios, no descansaba. Creando estaba el primer día. La nada por nacer estaba. Ni amanecer ni noche había. Y ya te quería. Y ya te quería. Y ya te quería".

"Y vamos a volver a nuestra cotidiana vida con una canción que si la hubiera escrito ahora la hubiera titulado 'Procuro soñarte', que dio paso a 'Procuro olvidarte'. Tras una prolongada ovación, "sé que me estáis pidiendo te amo con la fuerza de los mares... 'Como yo te amo". Y el público gritó: "¡Te queremos!".

Manuel Alejandro se fue marchando del escenario ante un teatro en pie que despedía al mejor escribidor de canciones con palmas por bulerías.