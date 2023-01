La delegación territorial dice que la nueva circular "es una petición de los equipos directivos"

La delegada territorial de Educación, Isabel Paredes, ha querido explicar los motivos que han llevado a la Consejería a realizar dicha circular. Paredes ha reconocido que éstas se deben "a las peticiones que nos han hecho los equipos directivos para poder organizar y planificar las visitas que se realicen a los centros".

Estas visitas, en palabras de la delegada, "están encaminadas a intentar que estas visitas no afecten al normal funcionamiento de la labor educativa de los centros y los propios equipos directivos. Esta norma sólo va a afectar a las actividades que no están dentro de la programación del propio centro, y que por tanto no están aprobadas por el consejo escolar".

"Todos debemos entender que la administración educativo tiene que velar por el buen funcionamiento de los centros. Es algo de sentido común y de forma organizada", ha asegurado.