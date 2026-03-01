La delegada de Alcaldía de El Portal se alza con uno de los premios Clara Campoamor

La delegada de Alcaldía de El Portal, María Mairena, durante la toma de su posesión de cargo en junio de 2025

La delegada de Alcaldía de El Portal, María Mairena, de tan sólo 22 años de edad, ha sido reconocida con uno de los galardones de los premios Clara Campoamor 2026, otorgados por el PSOE de Andalucía y que ponen en valor el papel de mujeres referentes en distintos ámbitos de la sociedad andaluza.

La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, ha sido la encargada de anunciar este domingo que el principal reconocimiento ha caído en la Asociación de Mujeres con Cáncer de Mama (Amama) y su presidenta, Ángela Claverol.

"Sobran los motivos para este reconocimiento" y ha subrayado la importancia de un colectivo "que ha puesto voz a cientos de mujeres andaluzas en un momento de extrema gravedad para la sanidad pública andaluza".

Amama es reconocida en el ámbito del asociacionismo sociosanitario, por "su papel de lucha y sufrimiento en la negligencia de los cribados provocada por el Gobierno de Moreno Bonilla", según informa el PSOE-A en un comunicado.

Así lo ha explicado Montero, que ha señalado la crisis sanitaria que atraviesa Andalucía y que ha provocado, entre otros problemas, el fallo en el programa del cribado de cáncer de mama, una "negligencia" del Gobierno del PP que ha afectado a más de 2.000 mujeres".

"Amama representa la lucha de las mujeres y el hueco que queremos tener en un sistema sanitario que, bajo la gestión del PP, parece ignorar nuestros problemas o, sencillamente, no contestar a las preguntas que todas tenemos en la cabeza", ha aseverado la líder socialista.

La secretaria general de los socialistas andaluces ha recordado que Amama ha salvado cientos de vidas gracias a su labor de acompañamiento y pelea por los derechos de las pacientes y ha destacado que "cuando tenemos una situación de este tipo, es vital encontrar a un grupo de mujeres dispuestas a acogernos y a pelear conjuntamente, porque en esa lucha colectiva se encuentra gran parte de la victoria".

Premiadas María Mairena y la chirigota gaditana Cadiwoman

Además del galardón a Amama, los premios Clara Campoamor reconocerán a distintas personalidades relacionadas con el ámbito sanitario, empresarial, cultural, municipal y activista, entre otros, de toda Andalucía.

De este modo, en el liderazgo comunitario y político de proximidad se premiará a delegada de Alcaldía de El Portal, María Mairena Toro, como ejemplo de compromiso vecinal en situación de emergencia, como en el temporal.

en el ámbito institucional y sanitario, se premiará a Francisca Antón Molina (Almería), referente en el impulso de políticas estructurales de igualdad cuando estuvo al frente del Servicio Andaluz de Salud.

Desde la cultura popular, se premiará a la chirigota gaditana Cadiwoman, por "demostrar que el Carnaval puede convertirse en herramienta feminista".

En el terreno empresarial y económico, se reconocerá al Foro de Empresarias y Profesionales de Córdoba, que representa el "empoderamiento económico como pilar de la igualdad real".

En el ámbito académico e investigador, se premiará a la jienense Paula Reyes, experta en violencia vicaria, y al grupo GEDEX de la Universidad de Jaén, referentes en el estudio de políticas públicas desde una perspectiva feminista.

En el ámbito cultural y audiovisual, se otorgará un galardón a Wofest, que demuestra el poder transformador del cine; y a Reyes Gallegos, que destaca por un documental que ha dirigido y estrenado 'Ellas en la ciudad'.

En el ámbito de la movilización social y el activismo feminista, se premiará a la Plataforma contra las Violencias Machistas de Málaga, referente en sensibilización, denuncia y movilización sostenida contra la violencia de género.

En el ámbito digital y divulgativo, Ángeles Taro, por utilizar las redes sociales para recuperar la memoria de mujeres invisibilizadas. Y, por último, en el ámbito del asociacionismo sociosanitario, a Amama.

Estos premios se entregarán el próximo 7 de marzo en San Fernando (Cádiz) como antesala al 8M, Día Internacional de las Mujeres