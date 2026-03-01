Una jerezana, entre los finalistas del X Premio Cervezas Alhambra de Arte Emergente

ARCOmadrid celebrará su edición de 2026 del 4 al 8 de marzo, reuniendo un año más en la capital a galerías, artistas y profesionales del arte contemporáneo de todo el mundo. En este contexto, Cervezas Alhambra impulsa la décima edición del Premio Cervezas Alhambra de Arte Emergente, un proyecto de mecenazgo cultural que, tras una década de trayectoria, se ha consolidado como una de las plataformas de apoyo a la creación emergente más relevantes del panorama artístico nacional.

El galardón mantiene su esencia, invitando a los artistas a desarrollar propuestas en diálogo con la artesanía contemporánea y bajo la filosofía 'Sin Prisa', un enfoque que pone el acento en el tiempo, el cuidado por el detalle y la experimentación material como parte fundamental del proceso creativo. Quien resulte premiado recibirá un trofeo realizado mediante convocatoria abierta y diseñado por la artista Ana Conde, autora de la propuesta seleccionada.

Tras el proceso de deliberación, el jurado ha seleccionado a quince artistas finalistas: David Mutiloa, María Alcaide, Esther Gatón, Abel Jaramillo, Sahatsa Jauregi, Sandra Val, Julia Llerena, Andrés Izquierdo, Carlos Fer, Mar Guerrero, Amaia Molinet, Irene Infantes, Inés Cámara Leret, Elisa Pardo Puch y Cristina Mejías, de entre los que saldrá el nombre del ganador o ganadora de esta décima edición.

En esta selección encontramos nada menos que cuatro nombres procedentes de tierras andaluzas, María Alcaide, Irene Infantes, Julia Llerena y Cristina Mejías, todas ellas firmes candidatas a alzarse con el galardón de esta décima edición.

María Alcaide (Aracena, Huelva) es una artista visual que trabaja habitualmente a partir del vídeo, la instalación y el texto, creando performances en las que investiga las relaciones estéticas y de poder de su entorno. Ha mostrado su trabajo en multitud de espacios y festivales nacionales e internacionales, como el CICUS de Sevilla, el LOOP Barcelona o el Archivo de la Bauhaus de Berlín, y ha recibido premios como Generación 2021 o Propuestas Vegap 2023, además de diversas residencias artísticas. También es fundadora de Grotta Artist Residency y colabora como investigadora en el Centre Pompidou de París.

La obra de la sevillana Irene Infantes explora la plasticidad de los tejidos, trascendiendo los límites entre arte, artesanía y diseño, para crear paisajes textiles que ofrecen una experiencia sensorial, tanto visual como táctil. En 2023 obtuvo en Madrid los premios Estampa y FS Diseño e Innovación y, años antes, expuso en Reino Unido y París gracias al premio Texprint Award, así como en otras galerías de Sevilla o Madrid. En 2024 su obra entra en la Colección Jorge M. Pérez y, tras otras becas previas en nuestro país, realiza una residencia en El Espacio 23 de Miami (EE.UU.).

La artista Julia Llerena, natural también de Sevilla, plantea en su obra la posibilidad de acotar el espacio infinito para darle una falsa apariencia habitable. A partir de materiales encontrados y fragmentos de memoria, aborda temas como los límites del vacío, la percepción y el paso del tiempo. Ha sido reconocida con premios como Circuitos Madrid, el Nebrija de Adquisición o el Premio ARCO Comunidad de Madrid para Jóvenes Artistas, y ha expuesto en galerías de Madrid, San Sebastián, Nueva York o Barcelona y en exposiciones del CAAC de Sevilla, la Embajada de España en Tokio o el Espacio Odeón de Bogotá.

Por su parte, el trabajo de Cristina Mejías (Jerez de la Frontera, Cádiz) se centra en la exploración de temas como la identidad, la memoria y la relación entre el ser humano y la naturaleza, utilizando gran variedad de técnicas artísticas. Mejías ha exhibido su obra en numerosas exposiciones individuales y colectivas en España y otros países como Estados Unidos, Italia y México. Ya en 2015, fue seleccionada para participar en la feria ARCOmadrid y ha sido profesora de arte en universidades como la de Sevilla o la de California, en Los Ángeles. También ha recibido varios premios y becas, incluyendo la Beca del Colegio de España en París en 2011 y la Beca de la Fundación Botín en 2016.

ARCOmadrid 2026

La próxima semana, el stand de Cervezas Alhambra en ARCOmadrid 2026 acogerá la presentación de Conveyors, obra de la artista Mónica Mays, ganadora del IX Premio Cervezas Alhambra de Arte Emergente. Y es que, siguiendo la dinámica actual del concurso, tras la selección del ganador la marca realiza un acompañamiento creativo durante seis meses para que pueda crear sin prisa la obra propuesta.

Así, el próximo miércoles 4 de marzo se dará a conocer en la feria el fallo del jurado del X Premio Cervezas Alhambra de Arte Emergente. En esta edición, el comité está integrado por Laura García-Lorca de los Ríos, presidenta de la Fundación Federico García Lorca; Claudia Segura, jefa de Colección del MACBA; Blanca de la Torre, directora del IVAM; Javier Vilar-Sancho, director de Marketing de Cervezas Alhambra; y Álvaro Trujillo, Content Manager de Cervezas Alhambra.

Solo quedan unos días para descubrir si la propuesta de alguna de las cuatro finalistas andaluzas logrará convencer al jurado y alzarse con el galardón en esta décima edición, un primer paso hacia la experiencia de crear sin prisa, su obra junto a Cervezas Alhambra.