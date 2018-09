La demanda de plazas en el hogar de la asociación 'Siloé' sigue creciendo

El Hogar Siloé atendió el pasado año a 40 personas y se produjeron 17 ingresos, de los que 13 fueron hombres y cuatro mujeres. Este recurso residencial de la Asociación Jerezana de Ayuda a Personas que conviven con el VIH/SIDA 'Siloé' sigue teniendo una elevada demanda de plazas, como reconocen desde la propia asociación, que preside Rosalía Bejarano. "Persiste la necesidad de abordar determinadas situaciones desde una intervención profesional, pasando por el ingreso en una residencia que ofrezca garantías en cuanto a la mejora de la calidad de vida de un determinado colectivo que, en muchos casos, no encuentra apoyo social estable para un seguimiento continuo que lleve, en algunos casos a la incorporación social y en otros, a la posibilidad de ofrecer hogar a quien no puede disponer de él".

De hecho durante 2017, se recibieron un mayor número de peticiones de plazas que en los años anteriores, un total de 36, debido en gran parte a la mayor demanda que se produce desde el Ministerio de Interior para acoger a personas que obtienen la libertad condicional. El pasado año se recibieron 17 solicitudes de este tipo y se pudo asignar plaza a ocho personas, aunque solo ingresaron 7, ya que a una de ellas se le denegó la libertad condicional. Las peticiones de ingreso en el Hogar Siloé proceden también de distintos hospitales de Andalucía y de Servicios Sociales, así como de otras asociaciones.

'Siloé' considera como un objetivo conseguido la prioridad que se ha seguido dando a los ingresos procedentes de Instituciones Penitenciarias, "ya que es un colectivo que dispone de pocos recursos tras la libertad condicional".

Los hombres siguen siendo mayoría entre las personas atendidas y la media de edad, 52 años, se mantiene igual con respecto a 2016, aunque la tendencia en los últimos años ha sido a un incremento progresivo de esa edad media, desde los 37 años de 2011 a los 52 actuales.

Aumenta también, según recoge la memoria de la asociación, el número de personas que no realizan actividades de la vida diaria: desde el 51% en 2011 al 80% en 2017. Además, el 87,5% de las personas acogidas han vivido una situación de precariedad social y el 82,5% carece de redes de apoyo social, un porcentaje algo superior al de años anteriores. Solo han contado con un apoyo más estable el 17,5%, pero para momentos muy puntuales. "Estos datos demuestran -según la asociación- la importancia del contacto con la familia para no perder los vínculos afectivos, cuando sea posible, y no perdiendo nunca el objetivo de que la persona necesita para su desarrollo la cercanía familiar, trabajando siempre para que, si las condiciones lo permiten, las personas vuelvan a su entorno familiar".

'Siloé' señala también entre los objetivos conseguidos una mayor coordinación con otros profesionales, sobre todo con los Servicios de Dependencia de la Junta de Andalucía y del Ayuntamiento de Jerez para el trámite de las personas en situación de dependencia y con el Centro de Inserción Social de Jerez y la Subdirección General de Penas y Medidas alternativas del Ministerio del Interior para el seguimiento de las personas en libertad condicional. "Esta coordinación ha sido eficaz y necesaria para el trabajo diario".

Además 'Siloé continúa incluyendo en la memoria datos relativos al género, "por si es necesario establecer medidas en un futuro". En este sentido de los datos extraídos de 2017, de las 9 mujeres atendidas, todas han sufrido violencia de género, cuatro ellas han ejercido la prostitución y todas han consumido drogas. En el caso de los hombres, de los 31 atendidos, sólo tres no habían consumido drogas.