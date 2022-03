Una mujer denuncia la paliza de los ocupantes ilegales de una vivienda en Jerez

Una vecina de San Telmo ha denunciado ante la Policía Nacional la paliza que un matrimonio que ocupaba una vivienda de forma ilegal, le propinó el pasado sábado "porque tenía la tele muy alta".

La jerezana A. A. relata que sobre las 8,30 de la mañana, la vecina del 4ºB , un piso por debajo de la víctima, entró en su vivienda "sin mi consentimiento y me pegó sin mediar palabra para quejarse después de que la tele estaba muy alta y que había despertado a sus hijos. Me arañó la cara, me tiró las gafas al suelo y las pisó. Salimos al rellano y continuó pegándome patadas y puñetazos en la cabeza y profiriendo una serie de amenazas", cuenta. La hija de la víctima grabó las palizas con su teléfono móvil.

Al parecer, según añade la víctima, "esta familia ocupa esta vivienda de forma ilegal desde hace cuatro años y tienen a todo el vecindario amenazado. De hecho, tiene un perro de raza peligrosa, American Stanford, que ya ha matado al perrito de un vecino y con el que me ha amenazado con echármelo para que escarmiente".

Hasta el lugar de los hechos se personaron varias dotaciones policiales y la víctima además acudió a un centro de salud donde se le expidió el pertinente parte facultativo con daños en la mandíbula y en las cervicales. "Tengo miedo -añade- de que un día cumpla sus amenazas y nos haga mucho daño a mí y a mi familia".

El juicio rápido por estos hechos se celebrará este mismo martes, al mediodía.