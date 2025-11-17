Denunciadas casi una treintena de personas por hacer 'botellón' en el centro, Barriada España y el parque de El Cuco

La Policía Local, junto a las 13 actuaciones realizadas durante el fin de semana con motivo de la borrasca 'Claudia' en la ciudad, registradas en la Sala de Radio del citado cuerpo, y tras haberse activado el Plan Territorial de Emergencias Local (PTELJerez) en fase de pre-emergencia y 'Situación Operativa 0', ha intervenido en otros casos en los últimos días.

En este sentido, se han instruido 11 atestados por delitos contra la Seguridad Vial. Cuatro de ellos han sido protagonizados por conductores que carecían del preceptivo permiso para conducir al no haberlo obtenido nunca. En dos de ellos se investigó al titular del vehículo como cooperador necesario al permitir que la persona conductora lo hiciera sin el permiso.

Por otra parte, siete de ellos han sido iniciados por conducir bajo la influencia de bebidas alcohólicas. En estos casos, el primero de ellos fue el conductor de un turismo al que los agentes policiales observaron cómo circulaba de manera irregular y suponiendo un evidente riesgo para otros conductores. En otros dos casos, éstos fueron detectados durante la realización del Control Preventivo de Alcohol y Drogas realizado de madrugada y en otro caso, la Policía Local intervino al conductor de un turismo al que un vehículo radiopatrulla observó daños de consideración, producto de haber sufrido una colisión.

Una vez informada el resto de las unidades, se logró localizar al turismo afectado y 'víctima' de tal choque, que se encontraba estacionado en una plaza próxima al lugar de la actuación policial. Los agentes comprobaron que el vehículo estacionado presentaba daños, y en el lugar se encontraban restos del vehículo implicado en la actuación así como un reguero de líquidos que marcaban la trayectoria del mismo.

En todos estos casos los conductores dieron una alta tasa de alcohol tras realizarse la oportuna prueba de alcoholemia. Los citados atestados se han tramitado a la Autoridad Judicial competente para su enjuiciamiento por el sistema de 'Juicios Rápidos'.

Un control preventivo establecido contra el consumo de alcohol y drogas, realizado en una calle céntrica de acceso y salida al centro histórico, se ha saldado con dos denuncias administrativas y uno de los atestados reseñados anteriormente por positivo en alcoholemia al conducir.

Respecto a la campaña de control contra el vertido de residuos en zonas no autorizadas y a horarios indebidos, fuera de los contenedores aptos para ello, la Policía Local sigue avanzando en la realización de los expedientes oportunos con sus correspondientes propuestas de sanción por parte de Medio Ambiente. De esta manera, se han detectado otros cinco puntos de vertidos de residuos en un polígono industrial de la ciudad. Los agentes contactaron con los servicios de limpieza viaria para que procedieran tras la intervención y realización del expediente a dejar la zona sin los residuos para evitar riesgo de incendio.

En cuanto a la vigilancia sobre el consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública en lugares no autorizados ('botellón'), se han interpuesto distintas denuncias por infracción a la Ley 7/2006, de 24 de octubre, sobre potestades administrativas en materia de determinadas actividades de ocio en los espacios abiertos, a un total de veintinueve personas por aglomerarse en la vía pública para consumir bebidas alterando la pacífica convivencia ciudadana. Tales actuaciones se realizaron en una determinada calle del centro, en la barriada de España y en el parque de El Cuco. La Policía Local está intensificando los controles para prevenir este tipo de hechos, así como para prevenir ruidos y molestias a los vecinos.

Asimismo, se ha proseguido con la labor de inspección a locales de ocio en la zona centro y en distintas avenidas de la ciudad. Se levantaron las correspondientes actas por diversas infracciones a la normativa sobre Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas. Las actas han sido remitidas a los organismos correspondientes para la apertura de sus correspondientes expedientes sancionadores según cada caso.

En otro orden de cosas, cabe destacar la denuncia a un individuo que portaba un arma blanca de dimensiones no permitidas en la zona centro y otra denuncia del mismo perfil a un sujeto que portaba un arma corta de aire comprimido, que fue intervenida. Fue sometido a las pruebas de detección de consumo de estupefacientes, arrojando resultado positivo.

En lo referente al cumplimiento de las ordenanzas municipales y cumpliendo igualmente una de las demandas de la Mesa Técnica de Seguridad, en la zona centro se ha intensificado el control sobre la venta ambulante. De esta manera, se detectó la presencia que realizaba la venta ambulante de productos alimenticios en la vía pública, sin pasar los preceptivos controles higiénico-sanitarios. Al no pasar los controles, la mercancía incautada quedó a disposición de los servicios veterinarios municipales.

Igualmente, en cuanto a incidencias denominadas de 'Servicios Humanitarios', se han realizado un total seis actuaciones en la que los agentes, tras requerimiento de la Sala de Radio del 092, han atendido a personas de edad avanzada que habían sufrido caídas en el interior de sus domicilios, a los que les era imposible reincorporarse por falta de movilidad. En todos estos casos los agentes procedieron a acomodar a estas personas, contactando con familiares, no siendo precisa la asistencia de personal Sanitario