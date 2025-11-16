Jerez registra trece incidencias durante el paso de la borrasca ‘Claudia’

El Ayuntamiento de Jerez ha intensificado este fin de semana las actuaciones deparadas por el aviso naranja decretado por la Aemet con motivo de la Borrasca ‘Claudia’. De esta forma, y tal y como ha informado el teniente de alcaldesa de Seguridad, José Ignacio Martínez, Jerez no ha registrado incidentes de relevancia siendo 13 las recogidas por la sala de la Policía Local.

Martínez ha recordado que durante la jornada del domingo se activó el Plan Territorial de Emergencias Local (PTELJerez), en Fase de Preemergencia y en Situación Operativa 0, destacando la plena colaboración entre los agentes de los distintos cuerpos y fuerzas de seguridad y emergencias.

El gobierno municipal ha mostrado, por ello, “su gratitud a todo el personal técnico de las distintas delegaciones municipales así como de las empresas concesionarias que estuvieron plenamente pendientes y trabajando para reducir al mínimo el impacto del temporal y evitando que se produjeran más daños, trabajos coordinados por el teniente de alcaldesa de Servicios Públicos, Jaime Espinar”.

De las 13 incidencias registradas por la sala de radio de la Policía Local, destacan las relativas a caída de ramas de árboles como las ocurridas en las calles Aristóteles, Plaza Plateros, calle Zorongo, Castillo de Santiago, Drago, calle Alcázar de Jerez, calle Malva, calle Castillo de San Marcos o Pintor Rodríguez Losada.

Asimismo, se actuó en una inundación de vivienda en Cañada de Miraflores, en el desbordamiento del canal en calle Arboleda en la entidad local autónoma de Estella y en deficiencias de cableado en calle Gertrudis Bustillo y plaza Barahona.