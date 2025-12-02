Denuncian que el Ayuntamiento de Jerez no abona el plus de atención al público a los técnicos municipales

La Agrupación de Técnicos Municipales de Jerez (ATMJ) ha informado este martes en un comunicado que "tras muchos avisos al gobierno municipal, cansancio ante los engaños, discriminaciones e incumplimientos de lo pactado para el personal de oficina municipal, ayer comunicamos a la delegada de Recursos Humanos que ya, habían conseguido acabar con nuestra paciencia y que la ATMJ había interpuesto la semana pasada sendas demandas por conflictos colectivos ante los tribunales".

Una de ellas "por la discriminación, que roza la desvergüenza, de la falta de abono del plus de atención al público a los técnicos municipales por el simple hecho, al parecer denigrante en este Ayuntamiento, de haber estudiado una carrera y ejercerla". Según la ATMJ, "el otro conflicto, más si cabe, vergonzoso que consiste en no abonar los 1.200 euros (por los años 2024 y 2025) que nos deben a una mayoría de la plantilla por el artículo 30.8.e) del Convenio por los trabajos extraordinarios realizados durante todo el año".

"La falta de pago -añaden- la justifica el gobierno por la situación económica del Ayuntamiento. Mientras tanto el personal de oficina tenemos que tragar y asistir perplejos a como se le paga al resto de los colectivos cantidades muchísimo más elevadas y además contemplar impasibles, que si hay dinero para negociar otros servicios extraordinarios para colectivos privilegiados".

"¿Para esto no hay problemas económicos, alcaldesa? Ya cualquier promesa tendrá luz y taquígrafos que serán los tribunales de justicia a los que tendremos que demostrar y ellos tendrán que justificar porque hay para unos tanto y para otros tan poco", advierten.

Por otra parte, destacan que "todo no va a ser malo, la delegada nos confirmó que tras muchas denuncias de la ATMJ sobre la mala aplicación de las normas de adaptación de la jubilación negociadas, se estaban recalculando las horas y se pasaría a devolver las que se quitaron del saldo horario".

Desde el sindicato señalan que "el Ayuntamiento sin contar con los sindicatos había cambiado en medio del partido las reglas de juego que se negociaron con los sindicatos y, después de un año aplicando de una forma el convenio pasaron a descontar horas a los trabajadores con un recálculo en perjuicio del trabajador (no computando para la adaptación las vacaciones y los asuntos propios)".

Por último, han instado a la delegada a "que aplique la ley y establezca los niveles de destino conforme el Decreto-ley 6/2003, confirmándonos que su intención es llevarlo a cabo antes de que finalice el año. De los demás incumplimientos del Convenio la delegada no sabe no contesta. Vuelta al camino de la ATMJ de la denuncia pública (feo, feo, feo) a lo que hemos intentado por todos los medios no tener que llegar".