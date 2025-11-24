Denuncian que las gratificaciones se han “disparado” en el Ayuntamiento de Jerez

El Observatorio Ciudadano Municipal de Jerez (OCM) ha dado a conocer, a través de sus redes sociales, que el Ayuntamiento ha destinado 6,8 millones de euros en gratificaciones a la Policía Local “por encima de lo presupuestado”. Tal como especifican, “según los datos oficiales de ejecución del presupuesto 2025, el programa 13210 – Policía Local ha gastado en el concepto 15100 ‘Gratificaciones’ 6,8 millones de euros más de lo que figuraba en los créditos definitivos”.

Para el OCM “presupuestar en septiembre de 2025 apenas 53.000 euros cuando ya se habían abonado más de 6 millones en gratificaciones muestra que el presupuesto municipal no se está utilizando como una verdadera herramienta de planificación y control, sino como un trámite que luego se corrige sobre la marcha”.

En este sentido, desde este colectivo se reclama que “todo lo que se gasta de más en gratificaciones deberá compensarse con menos gasto en otras partidas”.

El OCM lamenta que “gracias a unas bases de ejecución muy permisivas, que permiten la vinculación de créditos de forma prácticamente discrecional por parte de la junta de gobierno local, estos movimientos se pueden hacer sin pasar por el pleno, eludiendo así el debate y el control político directo”.

Por ello, “seguiremos vigilando cómo se usa el dinero público y exigiendo que el presupuesto se apruebe y se ejecute con rigor, transparencia y control democrático”, advierten.

Tras esta denuncia sobre las gratificaciones, desde el Observatorio Municipal Ciudadano de Jerez han destacado también que la Intervención Municipal del Ayuntamiento de Jerez “confirma el descontrol en gratificaciones y horas extra”. “En los últimos días hemos explicado cómo se han disparado las gratificaciones en la Policía Local. Ahora vemos que no es un caso aislado: el informe de Intervención del propio Ayuntamiento señala que en 2024 se gastaron más de 10 millones de euros en gratificaciones y horas extra, más de 800.000 euros por encima de lo presupuestado”, han afirmado en redes sociales.

Este análisis de Intervención se resume, según la OCM, en “mucho dinero en gratificaciones y horas extra, poco control y mala planificación del presupuesto”.

Por todo ello, reclaman, en primer lugar, “explicaciones públicas y detalladas del gobierno municipal sobre este desvío en las gratificaciones”.

En segundo lugar, este colectivo exige “la aplicación inmediata de las recomendaciones de la Intervención para racionalizar el gasto en productividad, horas extraordinarias y gratificaciones”.

En tercer y último lugar, pide que pleno municipal “recupere su papel de control efectivo sobre estas partidas, revisando la vinculación de créditos y exigiendo información desglosada por servicios y unidades”.

Informe de Intervención

En concreto, el informe resumen anual sobre el control interno ejercido en 2024, realizado por Intervención y dado a conocer por el OCM, recoge -entre otros datos- que “hay otros trabajadores que perciben gratificaciones, adicionales a las retribuciones ordinarias por la realización de servicios extraordinarios, sin que se justifique con carácter previo su imposibilidad de compensación por descanso, su autorización previa y demás requisitos previos en el Acuerdo/Convenio”.

Del mismo modo, y refiriéndose al pasado año, desde Intervención se hace hincapié en que “las gratificaciones, que en ningún caso podrán ser fijas en su cuantía ni periódicas en su devengo, habrán de responder a servicios extraordinarios realizados fuera de la jornada normal de trabajo. En el caso del personal laboral, se recuerda el límite de 80 horas anuales previsto en el artículo 35.2 del Estatuto de los Trabajadores”.

En el caso de los funcionarios, según añade el informe, “deben regularizarse ciertas gratificaciones de colectivos que no tienen verdadero encaje en la normativa y ser absorbidos, en su caso, en el complemento específico”.

Igualmente, por último, “se recomienda estudiar el impacto económico de la gratificación por compensación por descanso de la policía local y valorar posibles alternativas en cuanto a organización, jornada y calendario laboral que puedan resultar más eficientes desde el punto de vista económico y de prestación del servicio”.

Intervención, añade que, desde el punto de vista estrictamente cuantitativo, y al margen de otras consideraciones, “se constata que el gasto en gratificaciones y horas extraordinarias es bastante significativo y en cómputo global anual el gasto realizado (diez millones ciento treinta mil doscientos once euros y cincuenta y dos céntimos de euro, 10.130.211,52 euros) ha superado las previsiones presupuestarias”.

Durante 2024 se han abonado “1.817.820 euros en concepto de complemento de productividad, sin que existan criterios objetivos aprobados por el Pleno para su percepción, lo que supondría un incumplimiento del artículo 5 RD 861/1986”. En este sentido, “por la Intervención se ha reiterado mensualmente que este complemento está destinado a retribuir el especial rendimiento, la actividad extraordinaria y el interés e iniciativa con que el funcionario desempeña su trabajo y que la apreciación de la productividad deberá realizarse en función de circunstancias objetivas relacionadas directamente con el desempeño del puesto de trabajo y objetivos asignados al mismo”.

En ningún caso, añade el informe, “las cuantías asignadas por complemento de productividad durante un período de tiempo deben originar ningún tipo de derecho individual respecto a las valoraciones o apreciaciones correspondientes a periodos sucesivos. Además, las cantidades que perciba cada funcionario por este concepto serán de conocimiento público, tanto de los demás funcionarios de la Corporación, como de los representantes sindicales”.