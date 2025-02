Denuncian el cambio de colegio de un menor de manera unilateral

La madre de un menor de Jerez ha denunciado lo que entiende como “una vulneración de la ley” tras cambiarse a este de centro educativo sin su consentimiento. Los hechos ocurrieron el pasado 5 de febrero cuando la madre acudió al colegio donde habitualmente cursa sus estudios el pequeño, situado en Jerez, y comprobó que había sido trasladado a otra localidad de la provincia.

Tras conocer los hechos, la madre ha denunciado la situación ante la Consejería de Educación al entender que pese a tener la patria potestad del niño “el cambio se ha hecho de manera unilateral” y sin “contar con la aprobación de los dos padres como exige la ley”, en concreto, “los artículos 154 y siguientes del código civil”. Así lo recoge en una reclamación que ha realizado en el propio centro educativo y que ahora llevará al juzgado.

La madre ha asegurado a este Diario que “ya el pasado 16 de diciembre, intentaron hacer lo mismo, pero en aquella ocasión me avisaron desde el centro educativo y pude conseguir que dicho traslado no fuese efectivo, pero ahora, al no haberme comunicado nada, me he encontrado con que mi hijo se ha cambiado de centro sin mi autorización”.

La progenitora ha puesto ya el asunto en manos de sus abogados y reclama “medidas urgentes” contra una decisión “ilegal”.