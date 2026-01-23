Derrumbe junto al colegio Gloria Fuertes en Jerez: cierran aulas y se corta el acceso

Este viernes de madrugada se ha producido un derrumbe parcial en un inmueble de la calle Pajarete esquina con calle Alcalde Manuel Díez Holgado sin daños personales. Al ser un inmueble contiguo al CEIP Gloria Fuertes y por prevención, las delegaciones de Urbanismo y Educación han trasladado al centro educativo la recomendación del cierre de tres aulas (4⁰, 5⁰ y 6⁰ de primaria) cuyos alumnos se han distrubuido en otras clases y el corte del acceso al colegio por dicha calle.

Igualmente se han instalado unas vallas para cortar el acceso a la zona desde calle Pajarete hacia calle Alcalde Manuel Díez Holgado. El restos de espacios del colegio (patio, baños...) siguen operativos.

Desde Urbanismo se trabaja ya con el propietario del inmueble para asegurarlo durante este fin de semana y ofrecer toda la seguridad posible a vecinos y alumnos y padres del CEIP Gloria Fuertes de cara a la proxima semana. Hasta el lugar de los hechos se trasladaron a primera hora de la mañana tanto la delegada de Urbanismo, Belén de la Cuadra, como la delegada de Educación, Nela García.