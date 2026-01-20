El vídeo que muestra cómo quedó la casa de San Miguel tras el derrumbe

Efectivos del Consorcio de Bomberos del parque de Jerez intervinieron el pasado 13 de enero en la calle Martín Fernández, en San Miguel, tras el colapso de un muro de carga exterior en una vivienda situada en un patio de vecinos. El desprendimiento dejó atrapadas en el interior del inmueble a cinco personas: tres mujeres y dos hombres. Aunque ninguno de los afectados sufrió daños personales, la acumulación de escombros bloqueó las salidas, complicando la evacuación.

Tras la inspección de los técnicos municipales, se determinó el desalojo preventivo y el precinto tanto de la vivienda afectada como del inmueble contiguo por motivos de seguridad.