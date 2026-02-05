El desembalse de Bornos podría aumentar en las próximas horas y se estudian más evacuaciones en Jerez

El consejero de la Presidencia de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha señalado que el caudal de desembalse en Bornos podría incrementarse a los 700 metros cúbicos por segundo para aumentar capacidad de resguardo y seguir recibiendo aportes. Así, ha indicado que que se realizan nuevos desalojos en Arcos de la Frontera, que sumará un millar de evacuados.

Igualmente, en una mensaje en las redes sociales, Sanz ha apuntado que se analizan nuevas evacuaciones en barriadas rurales de Jerez y ha pedido a las personas que estén en la zona que sigan las indicaciones "por seguridad".

Por su parte, el alcalde de Arcos de la Frontera, Miguel Rodríguez, ha pedido a los vecinos de la localidad "precaución absoluta" ante la apertura de compuertas en la presa con una cantidad de 700 metros cúbicos por segundo. "Esto es mucha cantidad de agua y el río se va a ensanchar bastante, por lo que pido precaución", ha manifestado.

En un mensaje a la población difundido a través de las cuentas oficiales del Ayuntamiento en redes, recogidas por Europa Press, el alcalde ha pedido que, "aunque se han hecho los desalojos pernitentes", la gente "no vaya a mirar ni a curiosear cómo está ocurriendo todo", así como que "todas las personas que entiendan que están en una vivienda muy cerca del río, lo recomendable es que se alejen lo máximo posible".

"No sabemos cuánto tiempo van a estar las compuertas así abiertas. Ahora más que nunca, precaución absoluta, porque estamos hablando de una cantidad de agua muy grande y el río se va a ensanchar bastante", ha concluido el alcalde.

Asimismo, la Delegación Municipal de Seguridad Ciudadana ha pedido que se haga un uso mínimo de los vehículos en la zona del Barrio Bajo y sus accesos, así como que nadie se acerque a los puentes de Algarrobo, Angorrilla y San Miguel con el fin de evitar riesgos y facilitar el trabajo de los servicios de emergencia.

Actualmente, tanto el embalse de Bornos como el de Arcos se encuentran al 100% de capacidad.