La desesperación de los trabajadores de Dentix en Jerez

Dentix cuenta con dos clínicas en Jerez, una en Área Sur y otra en el centro. Tras el cierre por la pandemia, muchos han sido los clientes que han denunciado la falta de atención en estos centros. Usuarios que han estado meses sin que nadie les revise su ortodoncia, esperando un implante o con infecciones que nadie les ha tratado.

Sin embargo, no son estos los únicos afectados por la situación incierta de Dentix. A pesar de que las clínicas han reabierto, el protocolo con motivo del Covid-19 y la delicada situación de la empresa a nivel nacional ha provocado que la atención a los pacientes siga siendo demasiado reducida. Como consecuencia, los trabajadores de las clínicas están sufriendo represalias por parte de los clientes.

"Yo los entiendo, están desesperado pero hay muchos que vienen con educación a poner una reclamación y hay otros que te insultan y te dicen de todo cuando nosotros también estamos afectados", explica un trabajador de Dentix en la ciudad. El problema es que ahora mismo las clínicas "no tienen ortodoncistas y claro, hay personas que llevan seis meses sin que nadie les revise, los tres del confinamiento y los tres posteriores". En este caso, estiman que hay más de mil afectados en las clínicas de Jerez sólo por el tema de las ortodoncias.

Hay algunos pacientes que han puesto su situación en manos de abogados pero hay muchos que siguen pagando la financiación de unos caros servicios que no están recibiendo. "Y la empresa sigue preguntando por primeras citas y esperando que hagamos más financiaciones, es increíble estando así como estamos", denuncian los empleados.

Se da la circunstancias de que ambas clínicas tienen, además, problemas con el material. Por una parte, los equipos de protección ante el Covid-19 son escasos y no cubren a todos los empleados y, por otro, parte de la maquinaria que utilizan esta estropeada. Lo más grave, según denuncian los trabajadores, es que el autoclave, donde se realiza la esterilización del material que se utiliza para trabajar en la boca de los pacientes, "no funciona y por más que han avisado, sigue igual. Se está esterilizando el material como buenamente se puede a mano".

"Hay especialistas que se han ido porque no les pagan y están trabajando en otros sitios. A los que estamos trabajando nos deben marzo y no nos han pagado comisiones, sólo el fijo. Además, vamos cobrando fatal, este mes supuestamente porque ha habido un problema con la nómina", lamentan. Tampoco los proveedores se fían ya de Dentix y "cuando llamamos para una prótesis en garantía, nos dicen que no nos la recogen porque Dentix les adeuda mucho dinero".

Ante esta situación y debido a que muchos afectados culpan a la plantilla de lo que está ocurriendo, diversos trabajadores se han dado de baja por ansiedad y otros tantos están trabajando mientras toman tranquilizantes. "Estamos desesperados y no sabemos a quién acudir porque llamamos a la empresa,a los sindicatos... pero nadie nos ayuda, nos piden paciencia. ¿Paciencia? Somos los que damos la cara y los que sufrimos represalias, hasta han arañado nuestros coches", lamentan.