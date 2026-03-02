Desfile benéfico en Jerez para visibilizar la enfermedad del lupus

El delegado de Deportes y Salud, Tomás Sampalo, y la delegada de Inclusión Social, Dependencia, Mayores y Familia y Recursos Humanos, Yessika Quintero, junto a la presidenta de la Asociación de Lupus Cádiz y Autominmunes, Pilar González, y la delegada de la asociación en Jerez Cristina Rico, han presentado el desfile benéfico que este próximo viernes, día 6 de marzo, a las 18 horas se celebrará con presencia de reconocidos diseñadores y establecimientos de moda.

El objetivo de este desfile es dar a conocer y visibilizar la enfermedad del lupus más que recaudar donativos ya que el aforo se ha completado, aunque existe una fila cero de 5 euros, han recordado los responsables de la asociación.

“El lupus es una enfermedad autoinmune en la que el sistema inmunológico ataca tejidos sanos. La actividad física adecuada puede ser muy beneficiosa para las personas con lupus”, ha recordado Sampalo. Esta enfermedad puede afectar a la piel, las articulaciones, los riñones, el corazón. “Su carácter impredecible y la diversidad de síntomas hacen que muchas veces el diagnóstico sea complejo y que quienes la padecen enfrenten no solo desafíos médicos, sino también sociales y emocionales”, ha subrayado el delegado.

Ante esta enfermedad, las personas con lupus “necesitan de empatía, compromiso e inclusión. Este desfile es un día para concienciar, informar, sensibilizar, incentivar a la colaboración y la participación, que la ciudadanía conozca esta enfermedad”, ha enfatizado Tomás Sampalo. El delegado ha puesto en valor la función que las asociaciones, los enfermos y sus familiares realizan en favor del sistema sanitario. “Muchas veces la primera puerta son las asociaciones de enfermos”, ha afirmado.

La delegada de Inclusión Social ha dado las gracias a los patrocinadores y diseñadores que participan y colaboran en el evento: “Es un desfile para dar visibilidad”. "Es una enfermedad que no se ve, no se tiene un daño físico aparente, es todo interno. Las personas enfermas llevan el sufrimiento por dentro, es un dolor que no se ve y nadie lo entiende”, ha comentado Quintero. La delegada ha traslado el apoyo a las personas que padecen lupus y a sus familiares remarcando que “el gobierno municipal va a estar siempre que nos necesiten con todos los medios que tengamos a nuestro alcance. Jerez siempre es solidaria, generosa prueba de ello es que el aforo ya está cubierto. Debemos pedir más investigación y más inversión para paliar la enfermedad”.

Pilar González ha expresado su agradecimiento al Ayuntamiento por el apoyo dado a la asociación en la organización del desfile. “Nuestro objetivo no es la recaudación porque el donativo es simbólico (5 euros); queremos que la sociedad, las administraciones conozcan la enfermedad, el día a día de las personas que lo sufrimos. Buscamos apoyo social para que la enfermedad sea lo más llevadera posible”, ha subrayado.

González ha explicado que el lupus “es una enfermedad crónica que no tiene cura, que se manifiesta de múltiples formas. Es una enfermedad que afecta a todos los órganos y es origen de depresiones. Nuestro trabajo es lograr que haya un mayor conocimiento por parte de los médicos de atención primaria porque la detección precoz es fundamental, es una enfermedad difícil de detectar”, ha señalado.

El desfile benéfico contará con los diseñadores Mi marca, Mi Mumichi, María Jose My Closet, David Panal, Marga, Ebanne, Brush up (escuela maquillaje) y DN Flamenca.