Emotiva despedida a Marina Coco Alonso y Virginia Márquez Orellana por su jubilación en el Servicio de Urgencias del Hospital de Jerez

Los profesionales del Servicio de Urgencias del Hospital de Jerez, alrededor de un centenar, se reunieron en el Restaurante Antonio para celebrar un almuerzo-homenaje con motivo de la merecida jubilación de dos de sus compañeras: Marina Coco Alonso y Virginia Márquez Orellana. La jornada se vivió de una manera muy especial para el Servicio de Urgencias del Hospital de Jerez, ya que después de tantos años, en concreto más de 40, se decía adiós a dos de sus compañeras tras muchos años compartidos de tanto esfuerzo y trabajo. Tras toda una vida dedicada a cuidar a los demás, llegó la hora de cerrar una etapa muy importante para ellas y se despidieron con el corazón lleno de gratitud y sarisfacción por haber formado parte de esta gran familia de Urgencias.