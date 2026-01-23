Desprendimiento de una cornisa en la calle Cristal de Jerez
Bomberos del Parque de Jerez del Consorcio Provincial han tenido que actuar en la calle Cristal (prolongación de la calle Merced) al desprenderse parte de una cornisa de la bodega que hay al final de la vía, junto a la rotonda donde convergen también la Ronda del Caracol y la calles Muro y doctor Luis Romero Palomo, que cayó esta noche. Además de comprobar el estado del inmueble, se han colocado vallas para impedir el paso de la gente junto a la zona donde se desprendió parte de la cornisa.
