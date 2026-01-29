Detenido tras agredir con un vaso de vidrio en la cara a otra persona en un bar de copas de Jerez

Dos agentes de la Policía Nacional durante una noche de servicio

Agentes de la Policía Nacional han detenido el pasado martes 27 de enero en Jerez de la Frontera, a un varón como presunto autor de un delito de lesiones, tras una agresión ocurrida a finales del pasado mes de diciembre en un local de ocio nocturno de la ciudad.

La persona lesionada fue atacada con un vaso de cristal, sufriendo heridas en el rostro que precisaron asistencia médica en el servicio de urgencias del hospital del Servicio Andaluz de Salud de Jerez.

Los hechos se produjeron cuando el ahora detenido, presuntamente, agredió a otro hombre con un vaso de cristal y, tras la agresión, abandonó el local.

La víctima presentó una herida inciso-contusa en la cara y una lesión en el canto del ojo, que tuvo que ser suturada por los servicios médicos de urgencia.

La rápida actuación policial permitió esclarecer los hechos

Tras tener conocimiento de lo sucedido, la Policía Nacional inició de inmediato una investigación para el total esclarecimiento de los hechos.

Las gestiones fueron desarrolladas por la Unidad de Delincuencia Urbana (UDU), lo que permitió la identificación, localización y posterior detención del presunto autor de la agresión.

Una vez finalizadas las diligencias policiales, el detenido fue puesto a disposición de la autoridad judicial competente.